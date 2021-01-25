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Muslera rakibe korku takıma güven veriyor
Bu sezon 2. maçına çıkan Muslera kaledeki ağırlığını hem takımına hem de rakiplere hissettiriyor, Uruguaylı file bekçisi dün 2’si ceza sahası içinden 3 kurtarış yaparken 1 kez topu ayakla uzaklaştırdı.
Girdiği 3 hava topu mücadelesinin 3’ünden de galip çıkan Muslera gönderdiği 9 uzun topun 4’ünde isabet bulmayı başardı.
29 pasın 24’ünde de hedefi tuttururken maçtı %83 isabet oranıyla tamamladı.
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