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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muslera rakibe korku takıma güven veriyor

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Bu sezon 2. maçına çıkan Muslera kaledeki ağırlığını hem takımına hem de rakiplere hissettiriyor, Uruguaylı file bekçisi dün 2’si ceza sahası içinden 3 kurtarış yaparken 1 kez topu ayakla uzaklaştırdı.

Girdiği 3 hava topu mücadelesinin 3’ünden de galip çıkan Muslera gönderdiği 9 uzun topun 4’ünde isabet bulmayı başardı.

29 pasın 24’ünde de hedefi tuttururken maçtı %83 isabet oranıyla tamamladı.

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