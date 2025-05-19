Muslera penaltıyı attı, kalecilerin unutulmaz golleri akla geldi! İşte ilginç Fenerbahçe detayı…

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Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılılar, formaya beşinci yıldızı takmayı da başardı. Maçta goller Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Fernando Muslera’dan geldi.

Kalecilerin işi genelde golleri önlemektir; ancak Fernando Muslera dün gece tarihe geçecek bir istisnaya imza attı.



Maçın son dakikalarında Alvaro Morata’ya ceza sahası içinde yapılan müdahale, VAR incelemesi sonucunda penaltı olarak değerlendirildi. Bu andan itibaren tribünlerden yükselen ses, açık ve netti: “Muslera!”



Uruguaylı eldiven, uzun yıllardır koruduğu kaleden çıkıp rakip kaleye yöneldi. Tüm stadyum nefesini tuttu, Muslera vuruşunu yaptı ve Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt doğru köşeyi tahmin etse de topun ağlara gitmesine engel olamadı.

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MUSLERA İÇİN İLK DEĞİL

Muslera için bu, penaltıdan attığı ilk gol değildi. Deneyimli file bekçisi, kariyerinde daha önce de bu sorumluluğu üstlenmiş ve gol sevinci yaşamıştı.

Ancak bu kez durum çok daha farklıydı: Şampiyonluk maçı, beşinci yıldız ve tribünlerin tek bir ağızdan onu istemesiyle taçlanan bu an, Galatasaray tarihinin unutulmazlarından biri olarak kayıtlara geçti.





2011-2012 sezonunda Süper Final’e puan avantajıyla gitmek isteyen Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi Manisaspor’u rahat bir oyunla 4-0 mağlup etmişti. Maçta en çok konuşulan an ise 83. dakikada yaşanmıştı. Kazanılan penaltı için, tribünlerin de desteğiyle topun başına geçen kaleci Muslera, golü atmış ve o sezon Galatasaray’da gol atmayan yabancı oyuncu kalmamıştı. Ancak, ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor’a karşı Muslera’nın penaltı kullanması, tartışmalara neden olmuştu.



Ve Muslera, dün attığı golle bir kez daha kalesinden çıkıp rakip ağları sarsan özel kaleciler arasındaki yerini hatırlattı. Tarihte kalecilerin gol attığı, hatta ‘penaltı uzmanı’ olarak öne çıktığı pek çok unutulmaz an ve isimler var.







İşte onlardan bazıları…



LUCIDIO SENTIMENTI



1940’lı ve 50’li yılların efsane ismi Lucidio Sentimenti, hem Juventus hem de Lazio formasıyla iz bıraktı. 1946’da Inter’e karşı yaptığı kurtarışla hafızalara kazınan Sentimenti, İtalya Milli Takımı'nda da 9 kez görev aldı. Sentimenti, genç yaşlarında kaleciliğin yanı sıra penaltı atıcısı olarak da kendini kanıtladı ve Serie A kariyerinde üç penaltı golüne imza attı.

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KEPA ARRIZABALAGA



Kepa Arrizabalaga, Athletic Club’den Chelsea’ye 80 milyon Euro bedelle transfer olduğunda, tarihin en pahalı kalecisi unvanını kazanmıştı. Chelsea’deki ilk sezonunda, Carabao Kupası finalinde penaltı atışları öncesinde oyundan çıkmayı reddetmiş ve bu durum, 'Maviler'in Manchester City’ye karşı kaybetmesine yol açmıştı.



2022 Carabao Kupası finalinde Liverpool’a karşı oynanan müsabakada, İspanyol kaleci yine penaltı atışlarında oyuna dahil oldu. Ancak bu sefer de şanssızlık peşini bırakmadı; tek bir penaltı kurtaramadı ve Liverpool, 11-10’luk skorla zafere ulaşırken, Kepa’nın kendi kullandığı penaltı da direkten dışarı gitti.





EDERSON

MISAEL ALFAROMISAEL ALFARO

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Ederson, modern futbolun en önemli kalecilerinden biri olarak, sadece kalecilikteki yetenekleriyle değil, oyun kurma becerisiyle de öne çıkıyor. Ancak zaman zaman, kalecilerin beklenmedik anlarda skora katkı sağlaması da futbolun heyecanını artırıyor. Ederson da bu tür anlarda dikkat çeken bir isim… Futbol tarihinin en çok gol atan kalecilerinden biri olan Misael Alfaro, kulüp kariyerinde büyük kısmı penaltılardan olmak üzere 31 resmi gol kaydetti ve gerçekte bu sayının çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Kulüp seviyesinde dört kez şampiyonluk yaşamış olan Alfaro, El Salvador milli takımıyla ise 42 maça çıktı; ancak Orta Amerika temsilcisi adına gol sevinci yaşayamadı.

VINCENT ENYEAMA



Vincent Enyeama, 2010 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde, Thomas Nyirenda’nın kurtardığı penaltının ardından, maçı Nijerya'ya kazandıran golü ağlarla buluşturarak tarihe geçti. 2013 yılında Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşayan Enyeama, aynı zamanda kulüp takımlarında penaltı uzmanı olarak görev yaptı ve kariyeri boyunca toplamda 25 gol attı.





KENNEDY MWEENE

MARKO DMITROVIC

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Kennedy Mweene, 2004-2021 yılları arasında Zambiya formasıyla 120’den fazla maça çıkarak, 2012 Afrika Uluslar Kupası zaferine katkı sağladı ve finalde kalede yer aldı. Mweene, kariyerinde penaltı da dahil olmak üzere toplamda 14 gol kaydetti. Ayrıca, Zambiya’nın 2012’de Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili’ni penaltılarda yenerek şampiyon olduğu maçta da gol atmayı başardı. Ertesi yıl ise bir AFCON grup maçında Nijerya’ya karşı kaydettiği beraberlik golüyle dikkat çekti.Eibar, 2020-2021 sezonunda kaçırdığı penaltıların ardından, Atletico Madrid karşısında penaltı atışlarını kullanması için kaleci Marko Dmitrovic’e başvurdu. Dmitrovic, cesurca öne çıkarak, Diego Simeone’nin ekibine karşı 2-1 kaybettikleri maçta Jan Oblak’ı geçmeyi başardı. Maçın ardından, teknik direktör Jose Luis Mendilibar, Dmitrovic’in Eibar adına penaltıları almaya devam edeceğini açıkladı. Ancak mart ayında Cadiz’e karşı sadece bir penaltı daha kullandı ve kaleci Jeremias Ledesma, Sırp kalecinin güçlü vuruşunu doğru tahminde bulunarak kurtarış yaptı.

HANS-JÖRG BUTT



Hans-Jörg Butt, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih gibi kulüplerde kalecilik yaptığı etkileyici kariyerinde, Almanya Milli Takımı’nın formasını da dört kez giydi. Butt, şut kurtarma yeteneklerinin yanı sıra mükemmel bir penaltı atıcısıydı ve Bundesliga’da kullandığı 31 penaltının 26’sında başarıya ulaşmıştı.





LIONEL MPASI

RICARDO

GERONIMO RULLI

JOHNNY VEGAS FERNANDEZ

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2023 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finale yükselen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son 16 turunda 1-1 berabere kaldığı Mısır’ı, penaltılarla 8-7 mağlup ederek heyecan dolu bir zafer kazandı. Skor 7-7 iken, Mısır kalecisi Gabaski penaltısını direkten dışarı attı. Birkaç dakika sonra, Lionel Mpasi topu köşeye göndererek Leoparlar'ın galibiyetini garantiledi ve Mısır'ın galibiyet umudunu sonlandırdı.Ricardo, Portekiz’in Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İngiltere’yi penaltılarla yenmesinde önemli rol oynadı. Sporting CP’nin eski kalecisi, eldivenlerini çıkarıp Darius Vassell’in penaltısını kurtardı ve penaltılarla takımının 6-5 kazandığı maçta belirleyici penaltıyı da gole çevirdi.2021 Avrupa Ligi finalinde, Gdansk’ta oynanan heyecan dolu maçta Villarreal ile Manchester United 120 dakika boyunca 1-1 berabere kalmış, penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda sahadaki 20 oyuncunun da vuruşları gole çevirmesinin ardından, sıra kalecilere gelmişti. Geronimo Rulli, penaltısını gole çevirerek sahneye çıktı ve ardından David de Gea’nın vuruşunu kurtararak, Villarreal’e tarihindeki ilk büyük kupayı kazandırdı.Kendi jenerasyonunun en iyi Perulu kalecilerinden biri olarak kabul edilen Johnny Vegas Fernandez, Güney Amerika milli takımının düzenli kalecilerinden biriydi; ancak maalesef sadece üç kez forma giyebildi. Serbest vuruş ve penaltı konusunda uzmanlaşan Vegas, 1997-2017 yılları arasında 20 yıllık kariyerinde tam 45 gol atarak, futbol tarihinin en çok gol atan kalecilerinden biri olmayı başardı.

JORGE CAMPOS



Ufak tefek fiziğinin dezavantajlarını hız, çabuk refleksler ve öngörü yeteneğiyle telafi eden çevik bir kaleci olan Jorge Campos, Meksika'nın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biriydi. Campos, sadece kalecilikle sınırlı kalmayıp, Pumas’da bir sezon forvet olarak da görev yaptı ve kariyerinde 40’tan fazla gol attı. Bu goller arasında, Pumas’ın ezeli rakibi America’ya karşı ayağının dışıyla attığı unutulmaz penaltı da yer alıyor.



DIMITAR IVANKOV



Bulgaristan’ın eski kalecisi Dimitar Ivankov, kariyerinde attığı 42 golle tüm zamanların en çok gol atan kalecilerinden biri. Bu gollerinin büyük bir kısmını penaltılardan elde eden Ivankov, 2008 yılında Kayserispor’un Gençlerbirliği’ni penaltılarda 11-10 yenerek Türkiye Kupası’nı kazandığı maçta iki gol atmış ve üç penaltı kurtarışı yapmıştı. Bir dönem Bursaspor’un kalesini de koruyan Bulgar kaleci, Fenerbahçe’ye karşı attığı penaltı golüyle de hatırlanıyor.





Hürriyet Arşiv

LUIS CHILAVERT

RENE HIGUITA

ROGERIO CENI

Jose Luis Chilavert, kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak tanınıyordu ve 1996 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Chilavert, kariyerinde 60’ın üzerinde gol atmayı başardı. Attığı gollerin çoğu serbest vuruşlardan ve penaltılardan geldi. 1994 yılında ise Copa Libertadores finalinde Arjantin ekibi Velez Sarsfield’ın Sao Paulo’yu yendiği maçta, penaltı atışlarında gol atarak adını tarihe yazdırdı.Kolombiyalı efsane kaleci Rene Higuita, ‘El Loco’ (Deli Adam) lakabıyla tanınıyordu ve risk almadaki cesaretiyle ünlüydü. Higuita, takımı zor durumda kaldığında sıkça topu arkadan çıkararak oyun kurmaya çalışıyordu. Kariyerinde toplam 43 gol atan Higuita, bunların 35'ini penaltılardan kaydetti, bu da onu penaltı konusunda gerçek bir uzman yaptı.Kariyerinin büyük bir kısmını Sao Paulo’da geçiren Rogerio Ceni, 1997 ile 2015 yılları arasında kulübün duran top atıcısı olarak görev yaptı. Brezilyalı efsane kaleci, bu süre zarfında çoğunluğu penaltılardan olmak üzere 120’den fazla gol kaydetti ve profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan kaleci olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.