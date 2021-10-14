Muslera, Neymar ve Suarez CANLI YAYINLA Misli.com'da! Brezilya-Uruguay maçında iddaa'nın favorisi...

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BREZİLYA

2022 Dünya Kupası yolunda Güney Amerika elemelerinde oynadığı 10 grup maçından 28 puan çıkartan Brezilya, en yakın rakibi Arjantin'in 6 puan önünde liderlik keyfi sürüyor.

TD Tite'nin aday kadroya çağırdığı ama sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Casemiro dışında, daha önceki kadrolarda yer alıp bu kez çağrı almadığı için dikkat çeken 5 isim var...

Sol bek Alex Telles ve orta alandan Arthur ile; hücumdan Philippe Coutinho, Roberto Firmino ve Richarlison kadroda yer almıyor.

Coutinho, Tite'nin kararıyla çağrılmadı ancak Arthur ameliyat olmuştu. Fiziksel olarak henüz hazır değildi.

Uruguay karşısına Neymar önderliğindeki hücum hattı, yanında Gabriel Jesus ve Gabriel Barbosa ile başlamaları bekleniyor. Savunma ikilisi de büyük ihtimalle Marquinhos ve Thiago Silva olacak.

URUGUAY

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İç sahada Paraguay'ı, deplasmanda Venezuela'yı yenemeyen Uruguay, 11 maç sonunda 16 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

Barcelona'nın genç stoperi Ronald Araujo, son oynadıkları Arjantin maçında sakatlandı ve aday kadrodan çıkarıldı. Atletico Madrid forması giyen Jose Gimenez de bir önceki maçta, Kolombiya karşısında mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Kolombiya maçının ikinci yarısına çıkamayan ve Arjantin karşısında süre almayan "10 numara" Giorgian De Arrascaeta da evine döndü.

TD Oscar Tabarez; "Arjantin karşısında gol ararken savunmaya dönüşlerde hatalar yaptık ve kaybettik. Brezilya karşısında hücum ederken defansif güvenliği ikinci plana atmayacağız..." dedi.

Eldivenler Galatasaray'dan tanıdığımız Fernando Muslera'ya emanet olacak. Gol yolları da "Cavani & Suarez" ikilisinde...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brezilya'nın son 8 maçının 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Uruguay'ın son 13 maçının 11'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu!

%50'lik kesim savunmasında ciddi eksikler olan Uruguay karşısında Sambacılar'a güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Barcelona günlerinde Real Madrid'e attığı birbirinden güzel goller...