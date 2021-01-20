Muslera ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme!
2019-2020 futbol sezonunda deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyurulmuştu. Şİmdi ise ünlü kalecinin ne zaman sahalara döneceği ve kaleyi devralacağı merak ediliyor. Peki, Muslera ne zaman sahalara dönecek?
Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın sahalara döneceği tarihe ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte, konuya dair en son gelişmeler...
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, 20 Ocak 2021 akşamı oynanacak Yukatel Denizlispor maçında görev alması bekleniyor.
Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.
Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.
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