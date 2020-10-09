Muslera ne zaman iyileşecek? İşte Muslera'nın sahalara döneceği tarih!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından bir süredir forma giyemeyen Muslera'nın ne zaman sahalara döneceği araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

GEÇEN SEZON SAKATLANDI

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlık sebebiyle maça devam edemeyen Muslera'nın ameliyatı sonrası açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz." dedi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezon pandemi arası sonrası deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların sakatlığı nedeniyle lisansını donduracağı iddia edilen ancak sonra flaş bir kararla lisansını çıkardığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın döneceği tarih ile ilgili bilgi geldi.

Tecrübeli eldivenin iyileşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği ve Kasım ayında sahalara dönebileceği öğrenildi. Cim Bom'un bu nedenle Muslera'nın lisansını çıkardığı ortaya çıktı.