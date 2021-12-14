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Muslera ne zaman dönecek? Doktorlardan açıklama

#Muslera#Muslera Ne Zaman Dönecek#Seoanasayfa

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi altına alındı. Tedavinin ardından geri dönüş tarihini hesaplayan sağlık ekipleri, 35 yaşındaki kalecinin durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Muslera ne zaman dönecek? İşte, Muslera hakkında detaylı bilgiler

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Muslera, yaşadığı sakatlığın ardından taraftarların da gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.

MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

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