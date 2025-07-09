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Muslera ilk maçında yıkıldı! 14 senelik Galatasaray kariyerinden sonra kupa kaptırdı

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#Fernando Muslera#Estudiantes La Plata#Süper Kupa
Muslera ilk maçında yıkıldı 14 senelik Galatasaray kariyerinden sonra kupa kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:20

Galatasaray’ın efsane ismi Fernando Muslera, sarı kırmızılılarda geçirdiği 14 sezonun ardından kontratı sona ermiş ve Türkiye’den ayrılmıştı. Muslera, yeni takımı Estudiantes La Plata ile Supercopa Internacional finaline çıktı. Yoğun sis nedeniyle görmekte sorun yaşadığı maçta Muslera, mağlubiyetle ayrıldı ve kupayı kaptırdı. İşte ayrıntılar…

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Fernando Muslera, 14 sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından sarı kırmızılılardan ayrılmış ve kariyerinde yeni bir rota çizme kararı almıştı.

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ESTUDİANTES'E TRANSFER OLMUŞTU

Uruguaylı eldiven, Galatasaray’dan ayrılığının ardından gelen teklifleri değerlendirmeye almış ve Estudiantes La Plata’da karar kılmıştı.

Muslera ilk maçında yıkıldı 14 senelik Galatasaray kariyerinden sonra kupa kaptırdı

İLK MAÇINDA 2-0 MAĞLUP OLDU

Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla ilk maçına Supercopa Internacional finalinde Velez karşısında çıktı.

Sahada yoğun sisin hakim olduğu finali Velez, 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

 

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SİS NEDENİYLE HAKEME İTİRAZ ETTİ

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Fernando Muslera ise 14 yıl sonra ilk kez başka bir takımın formasını giyerken, sahadan üzgün ayrıldı. Muslera'nın sis nedeniyle görüş alanının oldukça kısaldığı ve bu nedenle yediği golden sonra sinirlenerek hakeme tepki gösterdiği belirtildi.

Muslera ilk maçında yıkıldı 14 senelik Galatasaray kariyerinden sonra kupa kaptırdı

Karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Muslera, sahanın en düşük puan alan isimlerden de biri oldu.

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#Fernando Muslera#Estudiantes La Plata#Süper Kupa

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