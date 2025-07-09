Muslera ilk maçında yıkıldı! 14 senelik Galatasaray kariyerinden sonra kupa kaptırdı

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Fernando Muslera, 14 sezonluk Galatasaray kariyerinin ardından sarı kırmızılılardan ayrılmış ve kariyerinde yeni bir rota çizme kararı almıştı.

ESTUDİANTES'E TRANSFER OLMUŞTU

Uruguaylı eldiven, Galatasaray’dan ayrılığının ardından gelen teklifleri değerlendirmeye almış ve Estudiantes La Plata’da karar kılmıştı.

İLK MAÇINDA 2-0 MAĞLUP OLDU

Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla ilk maçına Supercopa Internacional finalinde Velez karşısında çıktı.

Sahada yoğun sisin hakim olduğu finali Velez, 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

SİS NEDENİYLE HAKEME İTİRAZ ETTİ

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Fernando Muslera ise 14 yıl sonra ilk kez başka bir takımın formasını giyerken, sahadan üzgün ayrıldı. Muslera'nın sis nedeniyle görüş alanının oldukça kısaldığı ve bu nedenle yediği golden sonra sinirlenerek hakeme tepki gösterdiği belirtildi.

Karşılaşmadaki performansı tartışma konusu olan Muslera, sahanın en düşük puan alan isimlerden de biri oldu.