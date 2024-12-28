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Muslera için flaş transfer iddiası! Dev takımın radarına girdi...

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#GALATASARAY#Muslera#Boca Juniors
Muslera için flaş transfer iddiası Dev takımın radarına girdi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 09:46

Galatasaray'da efsane olmayı başaran ve 13 yıldır takımın kalesini koruyan Fernando Muslera hakkında yeni bir transfer iddiası servis edildi.

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2011-2012 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan ve sayısız başarıya imza atan 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi bu yaz sona erecek deneyimli isim için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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Boca Noticias'ta yer alan habere göre, Muslera için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Güney Amerika devi Boca Juniors'ın listesine Muslera'yı da aldığı aktarıldı.

Haberde, Boca Juniors'ın kalesini koruyan Sergio Romero'nun ayrılık ihtimalinin doğmasının ardından kulüpte bazı yöneticilerin Fernando Muslera'yı istediği belirtildi.

Uruguaylı file bekçisinin tecrübesinin ve hala fit oluyor olmasının takıma büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

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URUGUAY İDDİALARI DA VAR

Geçtiğimiz günlerde Uruguay basınında yer alan habere göre; Muslera, sezon sonu için Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı ifade edilmişti. Haberde; Muslera'nın Uruguay'a dönmek istediği ve gelecek sezon Penarol formasını giymeye yakın olduğu belirtilmişti.

SARI KIRMIZI KARNESİ

Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig Şampiyonluğu elde ederken 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 6 kez de Türkiye Süper Kupa zaferini elde etti.

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#GALATASARAY#Muslera#Boca Juniors

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