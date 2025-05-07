Muslera Galatasaray’dan resmen ayrılıyor! Başkan açıkladı

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Galatasaray’da sayısı başarılar, şampiyonluklar ve kupalar kazanan Fernando Muslera, Türkiye’deki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.





Uruguay ekiplerinden Penarol’ün başkanı Ignacio Ruglio, konuya ilişkin ülkesinin yayın organına açıklamalarda bulundu.

“SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİ VAR ANCAK URUGUAY’A DÖNECEK”

Ignacio Ruglio , yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır çok yakın bir ilişkim var. (Muslera ile) Uruguay’a her geldiğinde birbirimizi görüyoruz. Rakamları bilmiyorum ama sözleşme yenileme teklifinin çok büyük bir miktar olduğunu biliyorum. Ancak her durumda, Uruguay’a dönme kararı aldı.” dedi.

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TRANSFER OLACAĞI TAKIMI AÇIKLAMADI

Ruglio, Uruguay’da hangi takıma transfer olacağı sorusuna ise, “Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres’taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim.” ifadesini kullandı.

2 KULÜP İSTİYOR

Öte yandan Fernando Muslera’ya Nacional ve Penarol’un ilgi duyduğu aktarıldı.