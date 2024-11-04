Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı, futbolu bırakıyor mu?

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Muslera'nın özellikle 2024 sezonunun sonuna doğru futbolu bırakma veya ülkesine dönme planları olduğu belirtiliyor. Muslera'nın takımdan ayrılma kararı almasının arkasında UEFA'dan aldığı cezalar ve Young Boys maçındaki davranışlarının da etkili olduğu iddia ediliyor.

OKAN BURUK: MUSLERA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme niyeti olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci." diye konuştu.