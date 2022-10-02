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Muslera, Galatasaray tarihine geçti

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#Galatasaray#Muslera#Sporanasayfa
Muslera, Galatasaray tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 11:00

Adana Demirspor maçıyla Galatasaray'da 429. maçına çıkan Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılı formayı en çok giyen beşinci futbolcu oldu.

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Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı formayla 429. maçına çıktı. Sabah'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Cimbom'un efsane kadrosunda yer alan ve Aslan'la 428 karşılaşmaya çıkan Ergün Penbe'yi geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

Bülent Korkmaz zirvede

Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor. Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın eski takım arkadaşı Sabri'yi de geçme ihtimali bulunuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera'nın, sarı-kırmızılı takımla kazandığı kupa sayısı ise 15.

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#Galatasaray#Muslera#Sporanasayfa

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