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Spor Arena
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı? Sevindirici gelişme

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Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı? Sevindirici gelişme
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Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Muslera, Beşiktaş maçı ile gündemde yer alıyor. İyileşme süreci devam eden Muslera'yı önceki maçlarda oynatmak için sağlık ekibinden son durum bilgisi alan Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncuyu riske atmadığı ve tam toparlandıktan sonra sonraki maçlarda ilk 11'de değerlendireceği öne sürüldü. Peki, Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte, o detaylar

Muslera Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ile taraftarların yakın markajında yer alıyor. Geçirdiği sakatlık dolayısıyla aylardır yeşil sahalardan uzak olan Muslera Beşiktaş maçı ile formayı yeniden giyip giymeyeceği ile öne çıkıyor. Peki, Muslera Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MUSLERA BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Galatasaray Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda...

Galatasaray'da Okan Koçuk, Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyacak isim olacak... (Sabah)

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