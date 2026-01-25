×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Musaba: 'Panik yapmaya gerek yok!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Musaba#Nene
Musaba: Panik yapmaya gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 22:36

Fenerbahçe'de Nene ve Musaba, 1-1 beraberlikle sona eren Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Nene ve Musaba karşılaşmanın ardından konuştu.

NENE: PUAN KAYBETMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

"Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız"

Gözden KaçmasınFenerbahçenin serisi son buldu: 23 yıl sonra tarih tekerrür ettiFenerbahçe'nin serisi son buldu: 23 yıl sonra tarih tekerrür etti!Haberi görüntüle

MUSABA: SADECE 3 PUAN GERİDEYİZ

"Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama olmadı. Biz şampiyon olacağız"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Musaba#Nene

BAKMADAN GEÇME!