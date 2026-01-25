Musaba: 'Panik yapmaya gerek yok!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Nene ve Musaba karşılaşmanın ardından konuştu.

NENE: PUAN KAYBETMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

"Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız"

MUSABA: SADECE 3 PUAN GERİDEYİZ

"Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama olmadı. Biz şampiyon olacağız"