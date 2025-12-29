×
Musaba ile hedef daha güçlü bir Fenerbahçe! Kerem Aktürkoğlu rekabete başlayacak

Güncelleme Tarihi:

Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

Hollandalı futbolcu Musaba'nın takıma katılması Fenerbahçe'de forma rekabetini de artıracak.

Fenerbahçe'nin Samsunspor’dan aldığı Anthony Musaba’nın hücum hattında Kerem-Nene rekabeti yaratması ve bu stratejiden takımın kazançlı çıkması bekleniyor.

Her iki kanatta da oynayabilen Musaba’nın takıma katılmasıyla birlikte Dorgeles Nene gerçek mevkisi olan sol kanada geçecek ve vasat bir ilk yarı geçiren Kerem Aktürkoğlu ile rekabet yaşayıp forma savaşını kızıştıracak.

KEREM SÜPER LiG’DE BEKLENTiYi KARŞILAYAMADI

Özellikle Süper Lig’deki performansı beklentilerin çok uzağında olan Kerem Aktürkoğlu, Musaba’nın kadroya girmesiyle birlikte oluşacak kombinasyonlarda forma savaşında geride kalmamak için daha çok çalışmaya ve çok daha iyi oynamaya artık mecbur.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası vizesi alma ihtimalinin yüksek olduğu da düşünüldüğünde form grafiğini yükseltmek zorunda olan Kerem’in, Nene, Musaba, Asensio ve Oğuz ile gireceği forma rekabetinin Fenerbahçe’ye çok şey kazandırması bekleniyor.

