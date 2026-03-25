Musaba driplingde ve ceza sahasında zirvede

Süper Lig’de 2025-26 sezonunda sergilenen hücum performans verilerine göre F.Bahçeli futbolcu Anthony Musaba başarılı diriplingde zirveye çıkarken rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde 2. sırada yer aldı. Comparisonator verilerine göre Musaba 79 başarılı dripling ile 1.’liği kimseye bırakmazken onu Galatasaraylı Barış Alper (72) takip etti. Gaziantepli Lungoyi (69), Gençlerbirliği’nden Metehan Mimaroğlu (67) ve Sane (64) de üst sıraları paylaştı.

FARKINI GÖSTERDİ

Bu tablo bire birde fark yaratan ve oyunu ileri taşıyan kanat oyuncularının etkisini ortaya koyarken, bitiricilik ve pozisyon alma becerisini yansıtan rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Musaba (97), G.Saraylı Osimhen’in (121) ardından 2. sırada kendine yer buldu. Söz konusu listede yer alan diğer isimler ise yine G.Saray’dan Barış Alper Yılmaz (96), Trabzonsporlu Onuachu (95) ve Başakşehirli Shomurodov (93) oldu. Her iki kategoride de üst sıralarda yer alan Musaba hem top taşıma hem de gol bölgelerinde etkinlik açısından ligin en komple hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

