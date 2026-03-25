×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Musaba driplingde ve ceza sahasında zirvede

Güncelleme Tarihi:

#Anthony Musaba#Dripling#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 07:00

Fenerbahçeli futbolcu, 79 başarılı dripling ile bu istatistikte zirveye çıkarken, ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise (97) Galatasaraylı Victor Osimhen’in (121) ardından 2. sırada kendine yer buldu.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 2025-26 sezonunda sergilenen hücum performans verilerine göre F.Bahçeli futbolcu Anthony Musaba başarılı diriplingde zirveye çıkarken rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde 2. sırada yer aldı. Comparisonator verilerine göre Musaba 79 başarılı dripling ile 1.’liği kimseye bırakmazken onu Galatasaraylı Barış Alper (72) takip etti. Gaziantepli Lungoyi (69), Gençlerbirliği’nden Metehan Mimaroğlu (67) ve Sane (64) de üst sıraları paylaştı.

FARKINI GÖSTERDİ

Bu tablo bire birde fark yaratan ve oyunu ileri taşıyan kanat oyuncularının etkisini ortaya koyarken, bitiricilik ve pozisyon alma becerisini yansıtan rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Musaba (97), G.Saraylı Osimhen’in (121) ardından 2. sırada kendine yer buldu. Söz konusu listede yer alan diğer isimler ise yine G.Saray’dan Barış Alper Yılmaz (96), Trabzonsporlu Onuachu (95) ve Başakşehirli Shomurodov (93) oldu. Her iki kategoride de üst sıralarda yer alan Musaba hem top taşıma hem de gol bölgelerinde etkinlik açısından ligin en komple hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!