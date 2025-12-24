×
Musaba adım adım Fenerbahçe'ye! Süper Kupa detayı...

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 20:23

Fenerbahçe, Samsunspor'un Hollandalı yıldızı Anthony Musaba ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kurulan kadro için hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olarak 5-6 milyon euro civarında bonservis ödemesi yapması bekleniyor. Bu ödemenin ise Samsunspor'a 2 Ocak'ta yapılacağı ifade edildi.

SÜPER KUPA DETAYI

6 Ocak'ta Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçında Musaba'nın Karadeniz ekibinin yerine sarı-lacivertlilerin formasını giymesi bekleniyor.

PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı takımda 22 resmi maça çıkarken 6 gol attı, 3 de asist yaparak 9 gole katkı verdi.

Samsunspor, Musaba'yı Sheffield Wednesday’den 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Hollandalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 4 milyon Euro.

