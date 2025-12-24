Musaba adım adım Fenerbahçe'ye! Süper Kupa detayı...

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kurulan kadro için hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olarak 5-6 milyon euro civarında bonservis ödemesi yapması bekleniyor. Bu ödemenin ise Samsunspor'a 2 Ocak'ta yapılacağı ifade edildi.
SÜPER KUPA DETAYI
6 Ocak'ta Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçında Musaba'nın Karadeniz ekibinin yerine sarı-lacivertlilerin formasını giymesi bekleniyor.
PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı takımda 22 resmi maça çıkarken 6 gol attı, 3 de asist yaparak 9 gole katkı verdi.
Samsunspor, Musaba'yı Sheffield Wednesday’den 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Hollandalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 4 milyon Euro.