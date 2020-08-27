MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMusa Çağıran, Konyaspor'da
GeriFutbol Musa Çağıran, Konyaspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Musa Çağıran, Konyaspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa Çağıran, Konyaspor'da
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor’umuz 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor ve Rizespor’da forma giyen Musa Çağıran geçtiğimiz sezonu A. Alanyaspor’da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig’de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı.  

Kendini iki yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan Musa Çağıran, İttifak Holding Konyaspor’umuzda 28 numaralı formayı giyecek.

Musa Çağıran, Konyasporda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle