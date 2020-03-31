Muriqi'nin menajerinden transfer itirafı! "Görüşmeler gerçekleştirdik"

Vedat Muriqi'nin performansıyla dikkat çektiğini ve transferi konusunda bazı takımlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Haluk Canatar, "Büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu. Transfer olacak mı bilmiyorum ama ne yalanlayabilirim ne doğrulayabilirim. Evet bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Fakat bu görüşmeler çok ilerlemedi. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Muriqi'nin önceliği İtalya'da forma giymek. Kendisi Arnavut asıllı Kosovalı. Bu günlerde İtalya ve Arnavutluk'un ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Kültürel anlamda da İtalya'ya yakın hissediyor." ifadelerini kullandı.