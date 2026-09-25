Muriqi boÅŸ geÃ§medi! Haaland durdurulamÄ±yor

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

UEFA Uluslar Ligi'nde dÃ¼n akÅŸam perde aÃ§Ä±ldÄ±... A, B ve D liglerinde toplamda yedi maÃ§ oynandÄ±. SÃ¶z konusu yedi karÅŸÄ±laÅŸmada 17 gol atÄ±ldÄ±.

XAVI VE KLOPP YENÄ°ÅžEMEDÄ°

Gecenin dikkat Ã§eken maÃ§Ä± Johan Cruijff Arena'da oynandÄ±. Hollanda ile Almanya, Nmecha ve Gakpo'nun karÅŸÄ±lÄ±klÄ± golleriyle 1-1 berabere kaldÄ±. BÃ¶ylelikle Hollanda'nn yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Xavi ile Almanya'nÄ±n yeni hocasÄ± JÃ¼rgen Klopp, ilk resmÃ® maÃ§larÄ±ndan beraberlikle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Â

VEDAT MURIQI ATTI, KOSOVA KAZANDI

Haberin DevamÄ±

Kosova ise evinde Ä°rlanda'yÄ± 1-0 maÄŸlup ederken maÃ§Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ 83. dakikada FenerbahÃ§e'nin formda santrforu Vedat Muriqi kaydetti. Yunanistan, SÄ±rbistan deplasmanÄ±nda 2-1 kazanÄ±rken Jorge Jesus'un Portekiz'i, evinde Galler'i 1-0 ile geÃ§ti. Kosova iÃ§ sahada Ä°rlanda'yÄ± 1-0 maÄŸlup ederken Mala, Andorra deplasmanÄ±nda 2-1 kazandÄ±. Litvanya ise LihtenÅŸtayn'Ä± deplasmanda 2-0 maÄŸlup etti.

Â

HAALAND'DAN 56 MAÃ‡TA 64 GOL!

Ã–te yandan NorveÃ§, evinde Danimarka'yÄ± 3-2 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Erling Haaland mÃ¼cadelede iki gol atarak yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±. MillÃ® takÄ±m formasÄ±yla inanÄ±lmaz bir performans sergileyen Manchester City'nin yÄ±ldÄ±zÄ±, 56. maÃ§ta 64. golÃ¼nÃ¼ atmayÄ± baÅŸardÄ±.

Â