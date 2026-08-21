Murillo ve Rıdvan Yılmaz Zalgiris maçı sonrası konuştu: Havaya girmenin manası yok

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo, iyi oynayarak avantajlı bir skor aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Murillo, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Panamalı oyuncu, iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz." dedi.

Takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın kalitesini bildiğini anlatan tecrübeli sağ bek, "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." diye konuştu.

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Amir Murillo, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farka dair bir soruya ise "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takımız. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz." yanıtını verdi.

RIDVAN YILMAZ: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

25 yaşındaki futbolcu, çok değerli bir başlangıç yaptıklarını anlatarak, "Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bireysel performansını da değerlendiren Rıdvan, şunları kaydetti:

"Tabii ki de çok mutlu ve gururluyum. Performansım arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım."

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Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz."

Tecrübeli sol bek, bu performansı sürdürmek istediklerinin altını çizerek, "Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.