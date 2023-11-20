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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'tan Marina Markova açıklaması

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#Voleybol#Marina Markova#Muratpaşa
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shoptan Marina Markova açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 23:22

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Rus smaçörü Marina Markova'nın VakıfBank'a transfer olduğu iddialarına ilişkin açıklama yayımladı.

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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un Rus smaçörü Marina Markova'nın VakıfBank'a transfer olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü açıklama yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü, "Sezon ortasında yapılan asılsız haberlerin oyuncularımızı ve takımımızı demoralize etmek için olduğunun farkındayız. Fakat yaptığımız açıklamanın arkasında duruyor ve gelecek maçlara odaklı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herhangi bir oyuncumuzun, herhangi bir takıma transferi şu an söz konusu değildir." açıklamasıyla transfer iddialarını yalanladı.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shoptan Marina Markova açıklaması

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#Voleybol#Marina Markova#Muratpaşa

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