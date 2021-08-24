Muratcan Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?

Muratcan Güler 25 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Necati Güler eski basketbolcu, kardeşi Sinan Güler ise hâlen basketbol kariyerini sürdüren bir basketbolcudur.

Basketbola İTÜ'de başladı. Kendini çok genç yaşta bu takımda gösterdi ve Beşiktaş'a transfer oldu. Bu takımda oldukça önemli görevler aldı. Beşiktaş'ta oynadığı iki sezonda da hem oyun kurucu olarak yabancı gardlara yardımcı oldu hem de forvet pozisyonunda oynadı. İlk sezonunda Beşiktaş formasıyla toplamda 32 maçta forma giyerek takımının TBL play-off'larında yarı final oynamasına katkıda bulundu. Ancak Beşiktaş yarı final serisinde Efes Pilsen'e 3-1'lik seri neticesinde elendi. 2000-01 sezonunda 31 maçta görev alan Muratcan ve ekibi play-off'lara çeyrek finale oynadılar ve çeyrek finalde geçen sene elendikleri Efes Pilsen'e 2-0'lık seri sonucunda tekrar boyun eğdiler.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Ülkerspor

2001 yılında kariyerini oldukça etkileyen bir karar alarak Ülkerspor'a transfer oldu. Ancak bu transferi Muratcan Güler için pek de olumlu olmadı ve Ülkerspor'daki ilk sezonunda bu takımdaki derin kadro nedeniyle çok az süre alarak, toplamda yalnızca 15 maçta forma giyebildi. Bu nedenle istatistikleri bir önceki sezona göre oldukça düştü.

Galatasaray'da kiralık

2002-03 sezonu başında 1 maç oynadıktan sonra Ülker tarafından Galatasaray'a kiralandı ve burada eski oynama süresini ve formunu buldu. Toplamda 32 maçta oynama şansı bulan Muratcan, takımıyla birlikte TBL'de yarı finale kaldılar. Yarı final serisinde Efes Pilsen'e 2-0'la kaybettiler.

Ülkerspor'a dönüş

2003-04 sezonu ile tekrar Ülkerspor'a döndü. Bu takımdaki bir önceki dönemine göre daha çok imkân bulsa da, yine de kendisinden beklenen performansı gösteremedi. O sezon Ülkerspor ile TBL play-off finalinde oynadılar, ancak finalde Efes Pilsen'e 3-2'lik seri sonucunda kaybettiler.

Pınar Karşıyaka ve çıkış dönemi

2004 yılında Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. İzmir'deki ilk sezonunda beklenen verimi göstermeye başladı ve takımının önemli oyuncularından biri oldu. İlk senesinde 29, ikinci senesinde 30 karşılaşmada forma şansı buldu. İki sezon Pınar Karşıyaka forması giydi.

Türk Telekom

Pınar Karşıyaka'da geçen iki sezonun ardından Türk Telekom ile anlaştı. 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında Türk Telekom takımında forma giydi. Bu süre içerisinde 2008 yılında takımıyla birlikte, Türkiye Kupası'nı kazandılar. Türk Telekom'daki ilk senesinde play-off'larda yarı final oynadılar, ancak yarı finalde Efes Pilsen'e 3-1'le kaybettiler. 2007-08 sezonunda ise oldukça iyi geçen sezonun ardından TBL play-off finalinde Fenerbahçe Ülker'e 4-1'lik seri sonucunda kaybederek, ligi 2. sırada noktaladılar.

Beşiktaş Cola Turka (2. dönem)

Muratcan Güler, 2008-09 sezonu itibarıyla tekrar eski takımı Beşiktaş'a transfer oldu. İlk sezonunda 34 maçta forma giydi. Takımıyla birlikte play-off çeyrek finalinde Galatasaray'a 3-1'lik seri sonunda kaybetti. 2009-10 sezonunda 33 maçta süre alarak takımının TBL play-off'larında yarı finale kalmasında pay sahibi oldu. Takım yarı finalde Efes Pilsen'e 2-0'lık seri sonucunda kaybederek ligi noktaladı. İkinci sezonun ardından takımdan ayrıldı.

Antalya BB

2010-11 sezonu için Antalya BB'ye imza attı ve 32 maçta süre alarak Antalya BB'nin play-off oynamasına katkıda bulundu. Play-off'larda çeyrek final oynayan Antalya BB, Fenerbahçe Ülker'e 2-0'lık seri sonucunda kaybederek elendi.

Türk Telekom (2. dönem)

2011-12 sezonunu Türk Telekom'da geçirdi. Sezon boyunca takımı adına 30 maçta forma giydi.

Beşiktaş (3. dönem)

2012-13 sezonunda yeniden Beşiktaş'la anlaşarak yuvasına dönüş yaptı. 30 Eylül 2012'de, Beşiktaş'ın tarihinde ilk kez kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası kadrosunda yer aldı.Aynı sezon Beşiktaş'la EuroLeague'de mücadele ederek, Top 16 turuna kalmayı başardı. 2013-14 sezonu öncesinde basketbol şubesinde yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta birçok oyuncu ile yollar ayrılırken, kaptan Muratcan Güler ile olan sözleşme 2 yıl uzatıldı.