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GeriBasketbol Muratcan Güler A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri oldu
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Muratcan Güler A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri oldu

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Muratcan Güler A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Muratcan Güler getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımda, Muratcan Güler'in genel menajer olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, oyunculuk kariyeri boyunca altyapı milli takımları da dahil 87 kez ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler'e başarı temennisinde bulunuldu.

41 yaşındaki Güler, İTÜ, Beşiktaş, Ülkerspor, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin formalarını giydi.

2018 yılında kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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