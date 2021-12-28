Murat Sancak'tan son dakika Mario Balotelli ve Galatasaray açıklaması

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Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla çıkış yakalayan Mario Balotelli için farklı iddiaları ortaya atıldı. Başkan Murat Sancak iddialara açıklık getirdi.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Kulağımıza gelen bir şey yok. Benden oyuncu almak kolay mı?" dedi.

Mario Balotelli'nin kısa bir süre önce yaptığı Fatih Terim paylaşımının hatırlatılması üzerine Murat Sancak "Mario'nun, Fatih Terim'e saygısı var. Ona destek vermek için paylaşım yaptı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR TAKIM OLMAZ"

31 yaşındaki İtalyan golcünün Türkiye'de başka bir takıma gidemeyeceğini söyleyen Murat Sancak "Balotelli, Türkiye'de hiçbir takıma gitmez. Sadece 'Ben git' dersem gidebilir. Onun dışında gidemez. Mario'yu şu an bırakır mıyım? Süper Lig'in en iyi oyuncusu." açıklamasını yaptı.

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"10 MİLYON EURO'YA GÖRÜŞÜRÜZ"

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ayrıca "Paraları varsa, Mario Balotelli için görüşlebiliriz. 10 Milyon Euro varsa, görüşürüz. Bize teklif gelmedi. Zaten bırakmak gibi bir düşüncemiz de yok." dedi.

Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, ligin ilk yarısını 18 maçta 7 golle tamamlamayı başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.



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