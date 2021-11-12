Murat Sancak: Şenol Güneş çalıştırsın görelim! 'Balotelli Sergen Yalçın'a 'beynim var' dedi, Belhanda...'

Bu sezon Süper Lig hasretini dindiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, kulüple ilgili merak edilenlere yanıt verirken, uzun süre konuşulan Balotelli-Sergen Yalçın olayı, Montella tercihinin sebebi ve takım hakkındaki görüşlerini anlattı.
Yabancı sınırlamasına karşı olduklarını belirten Sancak, Şenol Güneş’e sitem ederken Fatih Terim’e de çağrıda bulundu…
İşte öne çıkanlar başlıklar:
- Balotelli, Sergen’e ‘beynim var’ dedi
- Belhanda’yı göndermek 6 milyon! İsteyenler var…
- Yabancı sınırlaması yanlış, Şenol hocanın isteği ile oldu. Kendisi takım çalıştırsın görelim!
- Fatih Terim’in Adana Demirspor’a manevi borcu var
- Fenerbahçe maçında 100 bin lira prim verdim
- Montella'da ego yok
- Bu sene Süper Lig'de iddiamız yok
- Maçtan sonra teknik direktöre fikirlerimi söylerim, sonunda uymazsa yollarımı ayırırım.
- Benden fazla sevilen futbolcu olursa onu gönderirim.
- Messi'ye teklif yapsak mı diye konuştuk...
Detaylar videomuzun tamamında, keyifli seyirler.
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00:00 Teaser
00:53 Açılış
01:40 Adana Demirspor Başkanlığı ve Murat Sancak
04:32 Adana ile Özdeşleşti mi?
05:45 Adana Demirspor Geçmişi
07:27 Fatih Terim'in Bize Manevi Borcu Var
09:55 Yunus Akgün'ün Bonservisi Alınacak mı?
10:25 Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak
12:32 Teknik Direktör Kıstası Ne?
13:48 Montella'da Ego Yok
16:05 Benden Çok Sevilen Futbolcu Olursa Gönderirim
16:40 Fatih Terim Bedavaya Adana'ya Gelmez
17:25 Futboldaki Kazanç
21:30 Bir Deliye Deli Denmez...
22:25 Balotelli, Sergen'e 'Beynim Var' Dedi
25:12 Belhanda Hayal Kırıklığı mı?
27:50 Ronaldo ve Messi Hayallerimi Süslüyor
29:15 Kalecilerden Yana Hep Sıkıntı Yaşadık
29:41 Yabancı Sınırına Karşıyız