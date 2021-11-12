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Murat Sancak: Şenol Güneş çalıştırsın görelim! 'Balotelli Sergen Yalçın'a 'beynim var' dedi, Belhanda...'

#Murat Sancak#Adana Demirspor#Balotelli Sergen Yalçın

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Balotelli-Sergen Yalçın olayı, Montella tercihinin sebebi ve takım hakkındaki görüşlerini anlatan Sancak, Şenol Güneş'e yabancı oyuncu kuralıyla ilgili göndermelerde bulundu.

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Bu sezon Süper Lig hasretini dindiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, kulüple ilgili merak edilenlere yanıt verirken, uzun süre konuşulan Balotelli-Sergen Yalçın olayı, Montella tercihinin sebebi ve takım hakkındaki görüşlerini anlattı.

Yabancı sınırlamasına karşı olduklarını belirten Sancak, Şenol Güneş’e sitem ederken Fatih Terim’e de çağrıda bulundu…

İşte öne çıkanlar başlıklar:

- Balotelli, Sergen’e ‘beynim var’ dedi
- Belhanda’yı göndermek 6 milyon! İsteyenler var…
- Yabancı sınırlaması yanlış, Şenol hocanın isteği ile oldu. Kendisi takım çalıştırsın görelim!
- Fatih Terim’in Adana Demirspor’a manevi borcu var
- Fenerbahçe maçında 100 bin lira prim verdim
- Montella'da ego yok
- Bu sene Süper Lig'de iddiamız yok
- Maçtan sonra teknik direktöre fikirlerimi söylerim, sonunda uymazsa yollarımı ayırırım.
- Benden fazla sevilen futbolcu olursa onu gönderirim.
- Messi'ye teklif yapsak mı diye konuştuk...

Detaylar videomuzun tamamında, keyifli seyirler.

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00:00 Teaser
00:53 Açılış
01:40 Adana Demirspor Başkanlığı ve Murat Sancak
04:32 Adana ile Özdeşleşti mi?
05:45 Adana Demirspor Geçmişi
07:27 Fatih Terim'in Bize Manevi Borcu Var
09:55 Yunus Akgün'ün Bonservisi Alınacak mı?
10:25 Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak
12:32 Teknik Direktör Kıstası Ne?
13:48 Montella'da Ego Yok
16:05 Benden Çok Sevilen Futbolcu Olursa Gönderirim
16:40 Fatih Terim Bedavaya Adana'ya Gelmez
17:25 Futboldaki Kazanç
21:30 Bir Deliye Deli Denmez...
22:25 Balotelli, Sergen'e 'Beynim Var' Dedi
25:12 Belhanda Hayal Kırıklığı mı?
27:50 Ronaldo ve Messi Hayallerimi Süslüyor
29:15 Kalecilerden Yana Hep Sıkıntı Yaşadık
29:41 Yabancı Sınırına Karşıyız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Sancak#Adana Demirspor#Balotelli Sergen Yalçın

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