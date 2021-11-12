Murat Sancak: Şenol Güneş çalıştırsın görelim! 'Balotelli Sergen Yalçın'a 'beynim var' dedi, Belhanda...'

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Bu sezon Süper Lig hasretini dindiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, kulüple ilgili merak edilenlere yanıt verirken, uzun süre konuşulan Balotelli-Sergen Yalçın olayı, Montella tercihinin sebebi ve takım hakkındaki görüşlerini anlattı.



Yabancı sınırlamasına karşı olduklarını belirten Sancak, Şenol Güneş’e sitem ederken Fatih Terim’e de çağrıda bulundu…

İşte öne çıkanlar başlıklar:



- Balotelli, Sergen’e ‘beynim var’ dedi

- Belhanda’yı göndermek 6 milyon! İsteyenler var…

- Yabancı sınırlaması yanlış, Şenol hocanın isteği ile oldu. Kendisi takım çalıştırsın görelim!

- Fatih Terim’in Adana Demirspor’a manevi borcu var

- Fenerbahçe maçında 100 bin lira prim verdim

- Montella'da ego yok

- Bu sene Süper Lig'de iddiamız yok

- Maçtan sonra teknik direktöre fikirlerimi söylerim, sonunda uymazsa yollarımı ayırırım.

- Benden fazla sevilen futbolcu olursa onu gönderirim.

- Messi'ye teklif yapsak mı diye konuştuk...

Detaylar videomuzun tamamında, keyifli seyirler.



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00:00 Teaser

00:53 Açılış

01:40 Adana Demirspor Başkanlığı ve Murat Sancak

04:32 Adana ile Özdeşleşti mi?

05:45 Adana Demirspor Geçmişi

07:27 Fatih Terim'in Bize Manevi Borcu Var

09:55 Yunus Akgün'ün Bonservisi Alınacak mı?

10:25 Hedefimiz Bu Sene Ligde Kalmak

12:32 Teknik Direktör Kıstası Ne?

13:48 Montella'da Ego Yok

16:05 Benden Çok Sevilen Futbolcu Olursa Gönderirim

16:40 Fatih Terim Bedavaya Adana'ya Gelmez

17:25 Futboldaki Kazanç

21:30 Bir Deliye Deli Denmez...

22:25 Balotelli, Sergen'e 'Beynim Var' Dedi

25:12 Belhanda Hayal Kırıklığı mı?

27:50 Ronaldo ve Messi Hayallerimi Süslüyor

29:15 Kalecilerden Yana Hep Sıkıntı Yaşadık

29:41 Yabancı Sınırına Karşıyız