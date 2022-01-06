Murat Sancak: "İyi bir Fenerbahçeliydim, Fatih Hoca'dan daha Adanalıyım..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
İşte DEVA Partili Gürcanın ifadesi Fotoğrafları böyle savunduİşte DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi! Fotoğrafları böyle savundu#DEVA Partisi
Biden yine tüm dünyayı şaşırttı Sosyal medya yıkıldı...Biden yine tüm dünyayı şaşırttı! Sosyal medya yıkıldı...#Biden
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Murat Sancak: "İyi bir Fenerbahçeliydim, Fatih Hoca'dan daha Adanalıyım..."

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Anadolu Kulüpleri
Murat Sancak: İyi bir Fenerbahçeliydim, Fatih Hocadan daha Adanalıyım...

Murat Sancak, Beyaz TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sancak, "Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe maçında korana virüse yakalandığı için oynayamayacak olan Balotelli hakkında konuşan Başkan Sancak, "Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya'nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'a Trabzon'a, Galatasaray'a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Haberin Devamı

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Sancak, "İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10'da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda" dedi.

"Balotelli deli değil hırslı"

Mario Balotelli gibi bir dünya yıldızını transfer ettiklerini belirten Sancak şunları kaydetti:

"Deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere. Balotelli'nin iyi olması önemli değil tüm takımın iyi olması lazım. Bir kişiden oluşmuyor takım en çok gol atan 2 oyuncumuz daha var. Vargas ve Yunus onlara alan açanda Balotelli adam eksiltiyor. Yunus sezon sonu ne olacak bakacağız. Talep ederiz verirlerse anlaşırsak alırız. Yunus yine gelir, Adana Demirspor'u seviyor. Yunus 2 gol attı Galatasaray'a onun için bize vermezler diye düşünüyorum. Adana Demirspor'da kendini bulduğu bir gerçek. Böyle bir kadroda oynaması da Yunus için avantaj. Balotelli ile 3 yıllık sözleşmemiz var benim olmadığım bir ortamda şöyle söylemiş 'Başkan git demeden gitmem, gidersem de kulübe para kazandırmadan gitmem.' Galatasaray gündeme geliyor sosyal medyada her şey konuşuluyor kimsenin haberi yok ama."

Haberin Devamı



"İyi bir Fenerbahçeliydim"

"Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum" diyen Başkan Sancak, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor başkanı olmadan önce iyi bir Fenerbahçeli idim, kongre üyesiydim. Fenerbahçe maçlarını takip ederdim fakat Adana Demirspor başkanı olduktan sonra Adana Demirsporluyum. Başkan da Aziz Yıldırım'dı. Hatta bir ara yönetime girecek gibi de oldum. Ama girmedim nasip olmadı. Belki de kalsam Adana Demirspor'da olmasam yönetime de gelebilirdim. Fenerbahçe ile ilgili içimde bir şey yok. Tamamen yüzde yüzümü Adana Demirspor'a veriyorum artık. Fenerbahçe bir daha olmaz taraflara da geldiğimde söylemiştim. Hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor'dayım"

"Fatih Hoca'dan daha Adanalıyım"

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevdiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Murat Sancak, "Ama Adana'ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca'nın Adana'ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Murat Sancak#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl