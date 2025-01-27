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Murat Şahin: Hakemlerimizin de artık bir şeyler yapması lazım

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#Hatayspor#Murat Şahin #Kasımpaşa
Murat Şahin: Hakemlerimizin de artık bir şeyler yapması lazım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 23:27

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, İstanbul'dan puansız dönmelerine rağmen oyuncularını tebrik ederek, "Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 5-4 mağlup oldu.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Rakibin gollerinden 3 tanesi bizim hatamızdı. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda dahi buna yaklaştık. Sıralamadan dolayı böyle maçlardan puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bugün puan da alamadığımız için Antalyaspor ile oynayacağımız maç bizim için final havasında olacak” diye konuştu.

"HAKEMLERİN DE ARTIK BİR ŞEYLER YAPMASI GEREKİYOR"

Karşılaşmanın 8. dakikasında çıkan kırmızı kart pozisyonunun sorulması üzerine Şahin, “Pozisyonu bir kez daha izlemem lazım. Net bir şey söyleyemem. Fakat bizim iptal edilen 3. golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Bugün bir maç içerisinde olabilecek her şey oldu. Hepsinin yanında hakemin de iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Ülkemizde bu tür hakem hatalarının yaşandığı maçları maalesef çok yaşıyoruz. Bizler futbolcular, antrenörler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerimizin de artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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#Hatayspor#Murat Şahin #Kasımpaşa

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