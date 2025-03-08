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Murat Şahin: 'Hak edilmiş bir galibiyet!'

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#Süper Lig#Hatayspor#Trabzonspor
Murat Şahin: Hak edilmiş bir galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 23:28

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, rakipleri karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böylesine zorlu bir deplasmanda galip geldikleri için sevinçli olduklarını ifade etti.

İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Takımın mücadelesinden, oyunundan memnunum. İkinci yarıda çok savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de maçın tamamında kontrol bizdeydi. 80. dakikadan sonra 1-2 pozisyon verdik. Bence hak edilmiş bir galibiyetti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı ayaklarına sağlık. Bundan sonra hesap yapabilmek için devamını getirmek lazım. Zor bir görev aldık. Oyuncu grubuma inandığımı her zaman söylüyorum. Hem geliştirmeye, hem performanslarını artırmaya hem de maç kazanmaya çalışıyoruz."

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Daha önce de iyi maçlar oynadıklarını ancak bunları sonuca yansıtamadıklarını aktaran Şahin, "Bugün sonuca yansıttık. Ligde bir yerlerde tutunabilmek için galibiyetleri sürekli hale getirmemiz lazım. Sonuna kadar bu işin içinde olduğumuzu oyuncularımızla göstermiş olduk. Haftaya Sivasspor maçı var. Bu maçtan sonra daha önemli hale geldi. Puan olarak yukarılara gelmemiz lazım. Sivasspor karşılaşması, final maçı gibi oldu." şeklinde konuştu.

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#Süper Lig#Hatayspor#Trabzonspor

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