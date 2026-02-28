×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Murat Kaytaz: 'Sergen Yalçın mücadele istiyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kocaelispor#Murat Kaytaz
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın mücadele istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 19:00

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, açıklamalarda bulundu.ü

İşte Kaytaz'ın açıklamaları;

"SERGEN HOCA MÜCADELE İSTİYOR"

Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık.

"DAHA COŞKULU OYNUYORUZ"

Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz.

Gözden KaçmasınAgbadou: Beşiktaşa katkı sağlamak istiyorumAgbadou: 'Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum!'Haberi görüntüle

ORKUN KÖKÇÜ

Haberin Devamı

Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik.

"BİR HAFTA ÖNCEDEN GİDİYORUZ"

Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor. Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık.

TARAFTAR RAHAT OLSUN

Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kocaelispor#Murat Kaytaz

BAKMADAN GEÇME!