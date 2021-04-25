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Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun son gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev ile karşılaştı.

Kabaloev'i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Polonya'da ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.

Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazandı

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