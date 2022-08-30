Murat Fevzi Tanırlı'dan Enner Valencia'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili çarpıcı yorum

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Konya-Fenerbahçe maçına Enner Valencia’nın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Karşılaşmanın 22. dakikasında oyun devam ederken Konyasporlu Adil ile itişen Valencia’nın rakibine yaptığı ayak hamlesinin ardından hakem Arda Kardeşler direkt kırmızı kartını çıkardı. Daha sonra yapılan VAR incelemesinde de sonuç değişmedi.

MURAT FEVZi TANIRLI: KIRMIZI KART KARARI DOĞRU

Oyun Kuralları Kitabı’nın 12. Kural Faul ve Fena Hareketler bölümünde ‘İhraç Verilecek İhlaller’ başlığında ‘Şiddetli Hareket’ şöyle tanımlanır: “Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir.” Bu pozisyon “topsuz alan ihlali olduğu” unutulmadan yorumlanmalıdır. İlk karşılıklı dalaşma anı topsuz alanda gerçekleştiğinden hakem tam anlamıyla yakalayamıyor. İtişmeler sportmenlik dışı davranış olarak sürerken son hamle olarak Valencia’nın ayağını savurduğu ve rakibinin hayalarına geldiği enstantaneyi görüyor. Hakemin bu hareketi kırmızı kart olarak değerlendirilmesi, topsuz alanda şiddetli hareket kapsamında doğru.