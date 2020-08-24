Murat Fevzi Tanırlı: 'Şampiyonu artık kulüpler belirlesin!'

TFF, yabancı sayısından Süper Lig’deki takım sayısına kadar tüm kararları veren Kulüpler Birliği’nin üzerine MHK topunu atarsa akıllıca bir hareket sergilemiş olur.

Son 10 yılda 8 farklı MHK gördük. 3 kez Yusuf Namoğlu, 2 kez Zekeriya Alp, 1’er kez de Sabri Çelik, Oğuz Sarvan ve Kuddusi Müftüoğlu başkanlığında kurul oluşturuldu. Gündemi hızlı değişen ülkemde bu yazıyı kaleme aldığımda henüz MHK’nın atanmadığını belirteyim. Liglerin başlamasına 20 gün kala yeni bir kurulun acilen atanması gerekliliği ister istemez çok fazla adayın esamesinin okunmasına neden oluyor. Bir diğer yandan ne hakemlik kariyeri ne de yöneticilik vizyonu ile kurullarda olamayacak isimlerin girmeye çalışma faaliyetleri de cabası...

Futbolumuza dair her tür konudan darlanan ve sürekli hedef tahtası olan TFF, yabancı sayısından ligdeki takım sayısına ve yeni sezonun başlangıç tarihine kadar tüm kararları veren Kulüpler Birliği’nin üzerine MHK topunu atarsa çok akıllıca bir hareket sergiler kanaatindeyim: “MHK için adaylarınızı belirleyin, anlaşın ve seçin.”

Hatırlarsanız 2004 TFF seçimlerinde bir ilki yaşamıştık. Levent Bıçakcı ile Mehmet Ali Yılmaz’ın aday olduğu başkanlık yarışında, Bıçakcı 109-83’lük oy dağılımıyla TFF Başkanlığı’na seçilmiş, MHK oylamasında ise Yılmaz’ın adayı Sabri Çelik başkan çıkmıştı. MHK Başkanı’nı Kulüpler Birliği’nin seçmesinin çok sayıda artısı var:

GÖREV SÜRESi BiR YILI GEÇEBİLİR

1- Bir MHK’nin Türkiye’de ortalama yaşam süresi 1 sezondur. Kulüplerimizin ekonomik olarak uzun süredir çok kötü yönetildiği, bir sezon içerisinde 26 teknik direktörün değiştiği Süper Lig’de MHK’nın görev süresinin bu sayede 1 seneyi geçme ihtimali olması heyecan verici.

TFF RAHATÇA TOPU TACA ATABiLiR!

2- TFF’ye sezon içerisinde en büyük saldırı her daim hakemler üzerinden yapılır. Yıllardır kronikleşen trajikomik yaklaşım, başarısız olan tüm takımların “TFF tarafından üzerlerine oyun oynandığını” düşünmesidir. Bu sayede TFF, üzerindeki saldırıyı “Sizin seçtiğiniz MHK” diyerek taca atabilir, hatalara tolerans artabilir.

ŞAMPiYONU DA KULÜPLER SEÇTi

3- En hastalıklı konulardan biri de sezon başında TFF ve MHK’nın şampiyonu belirlediğinin kamuoyuna inandırılmaya çalışılması oyunu. Geçen sezon da benzer şekilde “Trabzonspor şampiyon yapılmak isteniyor” diyen ciddi bir kesim varken, ne zaman ki pandemi sonrasında hakem hatası olmadan üst üste her takıma puan kaybedip geriye düştüler, işte o tarihten sonra senaryoseverlerin ibresi Başakşehir’e döndü. Kulüpler Birliği’nin 2004’tekine benzer şekilde MHK’yı seçmesi bu hastalık için de TFF’yi rahatlatacak kapı barındırıyor: “Şampiyonu da kulüpler seçti.”

iNGiLTERE’DEKi GiBi ŞiRKET MODELi GELEBiLiR

4- Kulüpler Birliği toplantısından MHK Başkanlığı için illa eski hakem odaklı bir seçim de çıkmayabilir. Çok inandıkları ve hemfikir olacakları profesyonel yönetici de olabilir. Neticede bu ülke Zekeriya Alp ve Ufuk Özerten gibi hakemlikten gelmeyen başkanlar da gördü. Bu sayede belki de İngiltere Premier Lig’deki PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) şirketi gibi Türk hakemliğinde de bir kurumsallaşma yolu açılır.

RADiKAL DEĞiŞiKLiK YAPILMAZSA KANGREN DEVAM EDER

“Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım...” Mevlana ne güzel demiş. Liglerin başlamasına 20 gün kala belki de hayal gibi gözüken yaklaşım olarak gelebilir. Ancak futbola dair pek çok kalemin kısır döngü içinde geriye gittiği günlerde gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiştir belki de. Yoksa:

-Yine TFF’nin düşündüğü MHK Başkan adayı aranır, ekibini kurması istenir, dokuz üyeden birkaçını kendisinin seçemeyeceği, TFF kanaati ile konuşlandırılacağı belirtilir.

-Zekeriya Alp’e “Süper Lig’den düşürülsünler” diye söylendiği camiada çok yoğun şekilde tahmin edilen Halis Özkahya (FIFA), Hüseyin Göçek (FIFA), Alper Ulusoy, Suat Arslanboğa, Özgür Yankaya gibi isimler için yeni MHK’ya uygulama emri verilir. Kim bilir belki bu şartlar yüzünden medyadaki bazı başkan adayları görevi kabul etmekten vazgeçmiştir. Seneye yeni isimlerle kangren devam eder.

-Kulüpler tarafından her sezon yenilenen ‘istenmeyenler’ listesi sunulmaya devam eder.

-Hakem atamaları konusunda prensip, büyüklerin maçlarında oyun kurallarına göre değil, kulübün değerlendirmesine göre hata varsa uzun süregörev alamayacak şekilde planlanmaya devam eder.

ERZiK VE GÜVENER GiBi CESUR ViZYONLAR GEREK

Avrupa’daki federasyonların hakem kurullarına karşı bakışları gibi gücü arkasında hissetmedikçe veya özerk bir hakem şirketi pozisyonuna geçmedikçe MHK’ların radikal adımlar atmasını, kulüplerin baskısından kurtulmasını beklemek gerçekten hayal. Yıpranan kurul gider, yenisi gelir. Akıllarda da başkanların gidip gelme sayılarından başka hiçbir şey kalmaz. Şenes Erzik’in TFF Başkanı olduğu dönemde MHK başkanlığındaki radikal hamleleriyle unutulmayan Ahmet Güvener gibi cesur vizyonlar gerek.

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