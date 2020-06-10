Murat Fevzi Tanırlı: "Hakemler 'business class' uçmalı"

27. hafta hakemleri Gaziantep-Ankaragücü maçı dışında bire bir aynı açıklandı. Bu maça Mete Kalkavan görevlendirirken Çakır ise Fenerbahçe-Trabzon rövanşında düdük çalacak.

MHK, hakemlerle ilgili Kovid-19 kapsamında alınacak önlemleri ve görevlendirmelerle ilgili detayları açıkladı. Kampın amacının da 3 aya yaklaşan zor sürecin ardından hakemlerin fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde son düzlüğe girmelerini sağlamak olduğunu belirtti. MHK’nın görevlendirme ile ilgili prensipleri özetle şu şekilde:

1: Atamalarda pandemi koşullarına uygun değişiklikler yapılabilecek, maçın oynanacağı şehre yakın illerden hakem görevlendirilebilecek.

2: Aynı hakemin bir maç haftasında birden fazla görev alması mümkün olacak. Cuma ya da cumartesi günü hakem olan pazar günü VAR görevi yapabilecek.

3: Hakemlerin seyahatleri mümkün mesafelerde günübirlik ve karayolu ile yapılabilecek.

4: Müsabakaların gözlemcileri, TV’den değerlendirme yapacak.

İLK TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Hakemlere yapılan ilk testler negatif çıktı. Ancak yüzde 70 oranında doğruluk payı olan bu testler henüz İstanbul’a geldikleri seyahatin sonuçlarını barındırmıyordu. Birkaç gün içinde testler yinelenecek. Ayrıca bunlar henüz protokolde yazıldığı gibi antikor testi değil. Asıl bu testin yapılması gerekiyor. Riva’dan aldığımız duyumlara göre sosyal mesafe konusunda hassasiyet biraz zayıfmış. Süper Lig’de 27. hafta ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarına hakemler İstanbul’dan gidecek. Hatırlarsanız, pandemi öncesinde 27. haftanın hakem atamaları yapılmış, ancak oynanamamıştı. Yazıyı kaleme almaya başladığım pazar günü eğer Riva’da kampa alınan hakemlerin fiziksel göstergelerinde 3 ay boyunca olumsuz bir durum oluşmamışsa bu hafta yapılacak görevlendirmelerin, daha öncekiyle bire bir aynısını bekliyordum ki Gaziantep-Ankaragücü maçı dışında gerçekleşti. O da normalde değişmezdi ancak TFF’nin yeni kupa maçı takvimi MHK’nın planını bozdu. 16 Haziran Salı günü oynanacak olan zorlu Fenerbahçe-Trabzonspor rövanşına Cüneyt Çakır atanınca, Mart’taki görevlendirme mecburen Mete Kalkavan ile değişti.

YARDIMCI HAKEMLER HÂLÂ TEST BEKLiYOR

Süper Lig maçlarının hakemleri dün açıklandı ancak pazartesi sabahı görüştüğüm pek çok yardımcı hakeme hâlâ test yapılmamıştı. Hatta nasıl test yapılacak, organizasyonu yapıldı mı ve kampa gelmeyen yardımcılar testleri yaptırdıktan sonra evlerinde izole mi olacaklar yoksa işlerine gitmeye devam edecekler mi gibi konularda bilgileri dahi yoktu. Yardımcılar, maçlarından 2-3 önce test olacaklar ve sonuçlarına göre atamalar değişebilecekmiş. Böyle bir polemiğe yardımcıları sokmanın ne gereği vardı bilinmez, Bundesliga örneği gibi maç günü açıklanabilirdi. Normal sezonda dahi haftanın hakemlerini çarşamba açıklayan MHK’nın, böyle bir süreçte hem de yardımcıların hiçbir test verisi olmadan salı açıklamasını anlayabilmek zor. İki hafta süresince Türkiye genelinde hastalık açısından sıkıntılı bir süreç doğmazsa hakemler evlerine dönecek ve 29. haftadan itibaren MHK’nın bahsettiği prensipleri kapsamında atamalar yapması beklenecek. Buna istinaden bir modelleme yaparak eğer MHK açıkladığı kurallara ilk günden uyarak hakemleri İstanbul’da kampa almayıp kendi bölgelerinden gidecek şekilde planlasaydı atamaları nasıl olabilirdi sorusunun cevabına bakalım...

HAKEMLER BUSINESS CLASS UÇMALI

Mart ayındaki 27. hafta atamalarıyla kıyasladığında 3 hakemin maçını değiştirmediğimi görüyorsunuz. Sadece Rize’ye giden ekibimizi ‘halkın içine karıştırmaktan’ kurtaramıyoruz. Uçak seyahatlerinde hakemlerin business class sınıfında uçmaları TFF tarafından sağlanabilirse asgari temas açısından çok faydalı olur. Ancak diğer yandan Süper Lig kadrosunda olup sözleşmesi olmayan hakem ve yardımcıların, kendilerine gönderilen idman programlarını uyguladıkları halde aylık 1200 TL olan antrenman ücretlerini pandemi süresince 600’e düşüren bir yaklaşımdan bunu beklemek ne kadar olası bilemiyorum.

EN UZUN SEYAHAT ALi PALABIYIK’IN

Atamalarda, araçla uzun seyahati gözüken sadece ali Palabıyık oldu. 3 saat ve üstü süreler için hakemlerin kendi araçları ya da özel VIP minibüslerle ulaşımları sağlanabilecek. Zaman kıyası açısından Türkiye’de en kısa uçak yolculuğu 3.5-4 saat sürüyor. Örneğin saat 14.00’teki uçuşunuz için 12.00-12.30 gibi evden çıkıp 13.00’te havalimanında olmalısınız. Uçuş süresini ortalama 1 saat kabul ettiğimizde, 15.00 sularında gideceğiniz limana teker değmekte. Aprona park, otobüsle transfer ve valizlerin alınıp otele ya da stadyuma ulaşılması aşamasını da en iyi şartta 1 saat kabul edersek 12.00’de başlayan seyahat ancak 16.00’da son bulabilir. Elbette ki 4 saat özel araçla seyahatin yorgunluğu ve güvenilirliği, uçak konforuyla kıyaslanmaz denebilir ancak münasebette olacağınız insanlar ve girip çıkacağınız ortamlar itibarıyla sağlık açısından neredeyse risk taşımadığı da aşikar.