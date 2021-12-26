Murat Fevzi Tanırlı gecenin maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi: "Devam kararı doğru"

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Oyun kurallarında “Bir oyuncunun elinin/kolunun pozisyonu, oyuncunun belirli bir pozisyon için yaptığı vücut hareketinin bir sonucu veya gerekçesi DEĞILSE cezalandırılır” şeklinde belirtillir.

Hasan Ali, ortayı hemen arkasındaki Siopis’ten önce sol ayağıyla dönerek uzaklaştırmaya çalışıyor.

Iskalaması nedeniyle vücut olarak da döndüğünden top sağ eline çarpıyor. Yani uzaklaştırmaya çalıştığı vücut hareketinin bir sonucudur, gerekçesidir. Bu nedenle devam kararı doğrudur. VAR’ın karışmaması da doğrudur.

Peki hakem penaltı çalsaydı, VAR müdahale eder miydi? Hayır, yine derbideki gibi müdahale etmez, penaltı verilirdi.