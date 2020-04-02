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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Murat Cavcav'ın acı günü! Vefat etti...

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Murat Cavcav'ın acı günü! Vefat etti...
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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