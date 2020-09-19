Murat Cavcav: Babam da yanlış transferler yapardı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde taraftarları temsil eden bir heyet, kulübün geleceğine ilişkin endişe ve beklentilerini anlatmak üzere Başkent temsilcisinin başkanı Murat Cavcav ile bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, görüşmede yönetimin yanlış kararlarını eleştirirken, kulübün geleceğine yönelik tavsiye ve taleplerini iletmek istedi. Taraftar heyeti başlıca taleplerini şeffaflık ve kulübün 'Gerçek Gençlerbirlikliler' tarafından yönetilmesi olarak belirledi.



Taraftar heyeti, görüşme öncesi ve sonrasında tüm gelişmeleri sosyal medya üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Taraftarlar, Murat Cavcav'ın yaklaşımının hayal kırıklığı olduğu görüşünde birleşti. Talep ve tavsiyelerini iletmekte zorluk çektiklerini dile getiren taraftarlar, konuşma süresinin oldukça büyük bölümünü kullanan Başkan Cavcav'ın konuşmasını 'geçiştirme üzerine ezberlenmiş cümleler' olarak niteledi.

"BABAM DA YANLIŞ TRANSFERLER YAPARDI"

Görüşmede; Onursal Başkan İlhan Cavcav döneminde Türkiye'nin ekonomisi en rahat kulüplerinden olan Gençlerbirliği'nin 3 yıllık dönemde elindeki parayı tüketmesi ve büyük borç yükü altına girmesinin hatırlatılması üzerine Murat Cavcav, "Bize kimsenin destek olduğu yok. Gerektiğinde ben tek başıma cebimden para veriyorum. Benden başka kimsenin para verdiği yok. Küme düştüğümüz sene kadromuzu koruduk ve gelirlerin daha az olduğu bir alt ligde yüksek maliyetli futbolcularla mücadele ettik. Bu ekonomimizin bozulmasında en büyük etkendi. Ancak o sezon Süper Lig'e geri dönmeliydik ve bunu başardık. Tüm kulüpler borçta zaten. Pandemi nedeniyle dünyanın büyük şirketleri bile krize girdi. Biz de etkiledik. Bu kulübün aylık masrafları 5-6 milyon TL. Forma sponsorluğu, İddaa ve yayın geliri kaynağımız var. Bir de ben para veriyorum. Başka bir gelirimiz yok" dedi.



"FENERBAHÇE'YE 3 SEZONDA 42 FUTBOLCU GELİP GİTMİŞ"

Son yıllarda transferlerde yaşanılan başarısızlıklara rağmen aynı menajerlik şirketleriyle çalışılmasını hatırlatan taraftarlara Cavcav, görüşmede, "Her kulüp transferlerde hata yapıyor. Bakın Fenerbahçe'de bile 3 sezonda 42 futbolcu gelmiş gitmiş. Yaptığımız tüm transferlerde başarılı olacağız diye bir şey olabilir mi? Bunu yapabiliyor olsaydım ben bu işe girer, rahatıma bakardım zaten. Babam da çok transfer yapardı. Onun da başarısız transferleri oluyordu, herkes onu da transferler hakkında eleştiriyordu. Ama aradan bir iki oyuncu çıkıyordu, herkes 'vay' diyordu" cevabını verdi.



"1 DAİREYE FORMA SPONSORLUĞU"

Murat Cavcav, Gençlerbirliği'nde çok eleştirilen sportif direktör Mustafa Kaplan'ı savunurken, teknik direktör Mert Nobre'nin seçimiyle ilgili gerekçelerini de taraftarla paylaştı. Cavcav, forma sponsorluğu olarak anlaştıkları şirketten bu anlaşma karşılığı bir apartman dairesi alacaklarını söyledi.



"KONGRE ÜYELERİ TRİBÜNE GELMİYOR"

Görüşmede, Gençlerbirliği ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilerin genel kurullar öncesinde kulübe üye yapıldığı ve bunun büyük bir hata olduğu taraftarlar tarafından dile getirilirken, kırmızı-siyahlı renklere gerçekten gönül veren isimlerin kulübe üye yapılması gerektiğinin altı çizildi. Murat Cavcav da kongre üyelerinin Gençlerbirliği tribünlerine gelmediğini doğrulayarak bu konuda bir çalışma yapılması konusunda taraftarlarla hemfikir olduğunu söyledi.



ENDİŞELER VE TALEPLER

Gençlerbirliği taraftarları görüşme sırasında, kulübün son dönemlerde adının sürekli kaos ve huzursuzlukla anılıyor olmasından ve bu şekilde medyada yer alıyor olmasından rahatsızlığını vurguladı. Taraftarlar ayrıca yönetim ve taraftarlar arasındaki diyalog kanallarının kapalı olmasını ve camianın görüşlerinin dikkate alınmamasını eleştirdi. Taraftarlar, kulübün ciddi bir imaj çalışması içine girmesi gerektiğini de belirtti.



Gençlerbirliği taraftar heyetinin toplantıya ilişkin detayları açıklamasının ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar Murat Cavcav ve yönetime tepkilerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde gösterirken, verdikleri mesajlarda kulübün 'Gerçek Gençlerbirlikliler' tarafından yönetilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

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