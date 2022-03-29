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Münir Recep Aktaş: "İnşallah altın madalyayla röportaj vermek nasip olur"

#Münir Recep Aktaş#Avrupa Güreş Şampiyonası#Madalya
Münir Recep Aktaş: İnşallah altın madalyayla röportaj vermek nasip olur

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Münir Recep Aktaş, "Elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek nasip olur" dedi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil 65 kiloda Münir Recep Aktaş, Moldovalı rakibi Maksim Sacultan’ı 1 dakika 50 saniyede tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya katılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, "Herkesin emeği üzerimizde çok var. Bizde 70 milyonu temsil etmek için elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek de nasip olur" ifadelerini kullandı.

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#Münir Recep Aktaş#Avrupa Güreş Şampiyonası#Madalya

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