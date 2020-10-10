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DHA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 22:25 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü’nün bileği bükülmüyor

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Münih Türkgücü’nün bileği bükülmüyor
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Almanya 3'üncü Lig'in 4'üncü haftasında Münih Türkgücü, sahasında SV Wehen Wiesbaden ile golsüz berabere kaldı.

Almanya 3'üncü Lig yeni ekiplerinden Münih Türkgücü, oynadığı 4'üncü maçından da mağlup olmadan ayrıldı. Münih kentinin ünlü Olimpiyat Stadyumu’nda Wehen Eiesbadeni konuk eden Türkgücü, karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı ve 4üncü hafta sonunda 6 puana ulaştı. Ligde 6'ncı sırada yer bulan Münih Türkgücü, oynadığı futbolla da umut verdi.

Daha önce taraftar alınması planlanan karşılaşma, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.

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