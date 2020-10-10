Münih Türkgücü’nün bileği bükülmüyor

Almanya 3'üncü Lig yeni ekiplerinden Münih Türkgücü, oynadığı 4'üncü maçından da mağlup olmadan ayrıldı. Münih kentinin ünlü Olimpiyat Stadyumu’nda Wehen Eiesbadeni konuk eden Türkgücü, karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı ve 4üncü hafta sonunda 6 puana ulaştı. Ligde 6'ncı sırada yer bulan Münih Türkgücü, oynadığı futbolla da umut verdi.



Daha önce taraftar alınması planlanan karşılaşma, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle seyircisiz oynandı.