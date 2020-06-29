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GeriFutbol Münih Türkgücü’nün 3’üncü Lig’e yükselişi resmen onaylandı!
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DHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Münih Türkgücü’nün 3’üncü Lig’e yükselişi resmen onaylandı!

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Münih Türkgücü’nün 3’üncü Lig’e yükselişi resmen onaylandı!
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Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Münih Türkgücü'nün 3'üncü Lig'e yükselmesini resmen onayladı.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 23'üncü haftadan sonra oynanamayan bölgesel ligde yer alan Münih Türkgücü, 3'üncü Lig'e yükseldi. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklama ile 3'üncü Lig'de oynaması kesinleşen Münih Türkgücü Külübü, inancını yitirmeyen yönetici, futbolcu, antröner ve diğer çalışanlarına, sponsorlarına göstermiş oldukları sabır, azim ve ulaşmış oldukları başarıdan dolayı teşekkür ederken gelecek günlerin mutlaka daha da heyecan verici olacağını bildirdi. 

Münih Türkgücü Kulübü Genel Müdürü Max Kothny, "Bu konuda en büyük destek ve bitmez enerjisini esirgemeyen Başkan Hasan Kıvrana ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Basın Sözcüsü Roman Plesche ise "Münih Türkgücü kesin olarak gelecek sezon için 3'üncü Lig lisansını aldı. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor, bu konuda özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Münih Türkgücü, federasyon kararıyla 3üncü Lige yükseldi
Münih Türkgücü, federasyon kararıyla 3'üncü Lig'e yükseldi!

Öte yandan önümüzdeki günlerde Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Münih Türkgücü'nün 3'üncü Lig'de hangi statta oynayacağını açıklaması bekleniyor.

 

 

Münih Türkgücü’nün 3’üncü Lig’e yükselişi resmen onaylandı

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