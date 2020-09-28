Münih Türkgücü'nden sürpriz galibiyet!

Karşılaşmada Münih Türkgücü adına golleri 7’nci ve 39’uncu dakikalarda Petar Sliskovic ve 55’inci dakikada Tom Boere penaltıdan kaydetti. Petar Sliskovic’in iki golünün de asistini Sercan Sararer yaptı. Alman futbolunun köklü kulüplerinden olan ve ligin yeni ekibi Münih Türkgücü’ne boyun eğmekten kurtulamayan FC Kaiserslautern’de Marvin Pourie, karşılaşmanın 87’nci dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.



Aldığı sürpriz galibiyetle puanını 4’e yükselten Münih Türkgücü, 6 puan toplayan FC Ingolstadt’ın ardından tabelanın ikinci sırasına yerleşti.



Münih Türkgücü, Almanya 3’üncü Ligi’ndeki üçüncü maçını cumartesi günü deplasmanda Waldhof ile oynayacak.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!