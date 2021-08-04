Mültecilikten olimpiyat yıldızlığına

Spor Servisi - Ertuğrul GÜNEŞ Tokyo’da Avustralya adına ter döken Peter Bol, hikayesiyle duyanlara “Vay be” dedirtiyor. 800 metre yarı finalinde 1.44.11 ile ülkesinin rekorunu kırarak ve bu branşta finale çıkan ilk Avustralyalı olarak tarihe geçen 27 yaşındaki atlet bu noktaya gelene kadar yaşadıklarıyla dikkat çekiyor. Öyle ki; Tolstoy günümüzde yaşasa, “Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar... Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir” şeklindeki sözünü Pan’a ithaf ederdi.

4 yaşında Sudan’daki savaş nedeniyle Mısır’a kaçan 27 yaşındaki atlet, mülteci kampında 4 yıl geçirdi. 2002’de Avustralya’ya gelip kendisi ve ülkesi için yeni bir başlangıca imza atan Pan, 16 yaşına kadar hiç profesyonel koşu yapmadı. Bir öğretmeninin zorla da olsa, başlattığı atletizmde Pan, Tokyo’da 800 metrede ülkesinin 53 yıllık final hasretini dindirirken, bugünkü finalin de en büyük favorilerin den biri konumunda.

LAUREL HUBBARD, TOKYO 2020’DE ADINI TARİHE YAZDIRDI AMA...

Antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya’nın Tokyo 2020 öncesinde tehdit edildiği öne sürüldü. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun “Oraya turist olarak gidip hiçbir şey almadan geri dönerseniz, ülkeye hiç dönmeseniz iyi olur” ifadelerini kullandığı iddia edildi. 24 yaşındaki Timanovskaya’ya ayrıca Polonya tarafından insani vize verildiği duyuruldu.

HAKEMLER GÖZYAŞINA ÜZÜLDÜ, YARIŞTAN DİSKALİFİYE ETMEDİ

Norveç’in atletizmdeki yıldızı Amalie Hammild Iuel (27) 400 metre engelli yarı finalinde hatalı bir çıkış yaptı ancak ilginç bir şekilde diskalifiye olmadı. Tecrübeli atlet, önce gözyaşı dökerek yere çöktü, ardından hakemlerle yağmur altında uzun süre tartıştı. Hakemler, bu durum sürünce sonraki yarışı geciktirmemek adına yarışmasına izin verdi. Kurallara göre; 2010’dan bu yana hatalı çıkışlarda direkt diskalifiye ediliyor sporcular. Iuel buna rağmen sonuncu oldu.

ABD'YE ALGI SUÇLAMASI

ABD (24) altın sıralamasında Çin’in (32) gerisinde olmasına rağmen ülkedeki sıralama toplam sayıya göre gösterildi. Bu durum birçok kesimden tepki aldı.

AVUSTRALYALI SPORCULAR ODALARA DELİK AÇTI!

Avustralya Olimpiyat Komitesi, Avustralyalı sporcuların olimpiyat köyündeki otel odalarındaki yataklara zarar verdiğini ve ayrılmadan önce bir duvara delik açtığını söyledi. Sporcuların bu nedenle özür dilediği belirtildi.

BILES BRONZLA DÖNDÜ, KÖPEKLERİ MORAL OLDU

Tokyo 2020’de mental sorunlar nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine çıkmayan Simone Biles denge aletinde bronz kazandı. Biles’ı motive etmek isteyen taraftarları, finale iki köpeğinin karton kesimlerini getirdi ve moral vermeye çalıştı.