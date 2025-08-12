×
Muleka'nın Suudi Arabistan macerası kısa sürdü: Sözleşmesi feshedildi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Jackson Muleka#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 16:44

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Khoolod, Beşiktaş'tan bonservisini aldığı Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Jackson Muleka ile olan sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshetti.

Geçtiğimiz sezon şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'yı ligde kalması kesinleştikten sonra bonservisiyle kadrosuna katan Al-Kholood kulüpten sürpriz bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Kholood, Jackson Muleka ile olan sözleşmesini feshetti.

Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş'a toplamda 2.5 milyon euro ödemişti.

PERFORMANSI

Al-Kholood formasıyla 30 maça çıkan Muleka, 7 gol atıp 6 da asist üreterek takımının kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.

#Transfer#Jackson Muleka#Beşiktaş

