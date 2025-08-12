Muleka'nın Suudi Arabistan macerası kısa sürdü: Sözleşmesi feshedildi!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'yı ligde kalması kesinleştikten sonra bonservisiyle kadrosuna katan Al-Kholood kulüpten sürpriz bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Kholood, Jackson Muleka ile olan sözleşmesini feshetti.

Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş'a toplamda 2.5 milyon euro ödemişti.

PERFORMANSI

Al-Kholood formasıyla 30 maça çıkan Muleka, 7 gol atıp 6 da asist üreterek takımının kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.