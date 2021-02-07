Muhteşem Mohamed derbide zaferi getirdi

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostofa Mohamed, sarı kırmızılılardaki ikinci maçına Fenerbahçe derbisinde çıkarken, Başakşehir karşılaşmasının ardından dün de fileleri havalandırdı.

G.Saray’ı liderliğe taşıyan golü kaydeden Mısırlı santrfor, bunun yanı sıra oyun içindeki etkili performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşma boyunca 29 kez topla buluşan 23 yaşındaki, yüzde 61.5’i isabetli 13 pas attı, 7 ikili mücadele ve 3 hava topu kazanmayı başardı.

TAYLAN YILDIZLAŞTI

G.Saraylı Taylan Antalyalı, dün orta sahaya ambargo koydu. 7 ikili mücadele kazandı, 3 pas arası yaptı, 2 top kaptı.

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