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Muhsin Bayrak kimdir, nereli? Muhsin Bayrak'ın biyografisi

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Muhsin Bayrak kimdir, nereli Muhsin Bayrakın biyografisi

İngiltere’nin büyük kulüplerinden, Şampiyonlar Ligi’nin son kazananı Chelsea, satılığa çıkıldı. Chelsea kulübü için teklif veren isimler arasında Türk İş Adamı Muhsin Bayrak’ın da ismi geçiyor. İddialara göre Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich’e teklif verdi. Peki, Peki, Muhsin Bayrak kimdir, nereli? İşte Muhsin Bayrak hakkında bilgiler…

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Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından biri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu .Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, şirketinin ve kendisinin kısa öyküsünü de şöyle özetliyor:

“um. Biz devletimizi çok seviyoruz ve her zaman devletimizin yanında olduk. Hep gençlerimize iş bulma ve okutma derdindeyiz.”Biz bir anneden 13 kardeşiz. Bitlisliyim. İstanbul’a 1990’larda geldim. Köyde çiftçiydik. Babamın 7 tane köyü vardı, ağaydı ama 1190’larda hepsini bıraktık ve coğrafyamızdaki ciddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul’a geldik. Gelirken de kardeşlerimle ‘inşaatlarda çalışırız’ diye kendi kazma küreklerimizi de aldık geldik. Bu ülkede gördük ki insan çalıştığı zaman her şey olabilir. Çok şükür o günlerden bu günlere geldik. AB Grup Holding’te patron benim. Kardeşlerimin hepsinin ayrı şirketleri var. Ben yapabildiklerimle Doğu Güneydoğu’daki gençlere rol model olmak istiyor

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