Muhsin Bayrak kimdir? İşte adı Chelsea ile anılan Muhsin Bayrak'ın biyografisi

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Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere'de de yatırılmaları bulunan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'nin satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İşte, adı Chelsea ile anılan Muhsin Bayrak'ın biyografisi...

Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından biri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu .Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

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AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, şirketinin ve kendisinin kısa öyküsünü de şöyle özetliyor:

"Biz devletimizi çok seviyoruz ve her zaman devletimizin yanında olduk. Hep gençlerimize iş bulma ve okutma derdindeyiz.”Biz bir anneden 13 kardeşiz. Bitlisliyim. İstanbul’a 1990’larda geldim. Köyde çiftçiydik. Babamın 7 tane köyü vardı, ağaydı ama 1990'larda hepsini bıraktık ve coğrafyamızdaki ciddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul’a geldik. Gelirken de kardeşlerimle ‘inşaatlarda çalışırız’ diye kendi kazma küreklerimizi de aldık geldik. Bu ülkede gördük ki insan çalıştığı zaman her şey olabilir. Çok şükür o günlerden bu günlere geldik. AB Grup Holding’te patron benim. Kardeşlerimin hepsinin ayrı şirketleri var. Ben yapabildiklerimle Doğu Güneydoğu’daki gençlere rol model olmak istiyorum."