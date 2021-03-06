Muhammet Demir, Beşiktaş maçına yetişecek mi? Gaziantep FK'nın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Son haftaların formda takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Beşiktaş'ta tek eksik Cenk Tosun. Francisco Montero iyileşti ve kamp kadrosunda yerini aldı.

- Rahatsızlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de başlamayan Ersin Destanoğlu yeniden formasına kavuşacak.

- Trabzonspor maçında sakatlanıp 3 hafta sahalardan uzak kalan, 2 maçtır da yedekte bekleyen Rıdvan Yılmaz'ı da yeniden ilk 11'de görebiliriz.

- İlk 11'e dönmesi muhtemel diğer isim de Adem Ljajic...

- TD Sergen Yalçın, Malatya deplasmanında orta üçlüyü defansif yönü kuvvetli isimlerden kurmuş, devrede Bernard Mensah hamlesi ve Atiba'nın golüyle maçı çevirmişti. Dolmabahçe'de oynanan son lig maçında, Denizlispor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Sırp futbolcu da yeniden 11'deki yerini alacaktır.

GAZİANTEP FK

- Gaziantep FK cephesinde ise Kevin Mirallas cezası sebebiyle zorlu İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

- Karantina süreci sona eren, takımla birlikte 2 tam gün antrenman yapan Muhammet Demir'in durumu belirsiz.

- Deplasman kafilesi açıklanmadığı için net bir şey söylemek doğru olmaz, 13 Şubat'taki Trabzonspor maçından sonra forma giymediği için İstanbul'a getirilmiş olsa bile fiziksel yeterliliği olmayabilir.

- Bir başka soru işareti de Jean-Armel Kana-Biyik...

- Kamerunlu stoperi en son Hatayspor karşısında izlemiştik. Son 7 maçta kadroda değildi ancak 3 Mart'ta takımla çalışmalara başladı. Maç kadrosunda olma ihtimali oldukça zayıf.

- TD Sa Pinto'nun son 3 maçta 5 puan kazanan kadrosunun değişilmezleri Alexandru Maxim, Papy Djilobodji, Alin Tosca ve kaleci Günay Güvenç.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ligdeki son 4 maçını gol yemeden kazandı!

- Gaziantep FK'nın deplasmanda oynadığı son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 13 maçın 8'inde gol yemedi; Gaziantep FK ise deplasmanda 4 maçtır gol atamıyor!

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Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, Türkçe kelimeleri öğreniyor...