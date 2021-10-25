Muhammet Berat Alphan, Bisiklet Federasyonu başkanlığına aday

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Alphan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bisiklet ulaşım, sağlık, turizm, spor ve eğlence ile bütünleşik düşünülen bir spordur. Ölçekler büyümüş, nitelikler artmış, beklentiler çok ileri seviyeye ulaşmıştır. Bu yüzden, şimdi çok daha büyük düşünme, yeni vizyonları hayata geçirme, yeni bir heyecanla işe koyulma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1923 yılında kurulduğunu hatırlatan Alphan, "2023 senesinde Cumhuriyetimizin ve camiamızın 100. yılını kutlarken, bir asırlık bu güzel yolculuğu daha güzel noktalara taşımak adına terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Biz, yeni bir atılım zamanının geldiğine inanıyoruz. Biz, bu alanda Türkiye'yi daha iyi bir konuma taşımak istiyoruz. Ekibimizle birlikte uzun bir hazırlık dönemi sonunda, bisiklet sporumuzun tüm sorunlarını masaya yatırdık ve bunları nasıl çözebileceğimize ilişkin projeler geliştirdik." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerini anlatan Muhammet Berat Alphan, şunları kaydetti:

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"Yakın dönemde Türkiye'de bisiklet kullanımını en az yüzde 100 artırmak, bisiklet kullanıcılarının güvenli sürüş yapması için gereken şartları oluşturmak, bisiklet turizmini büyütmek, bisiklet kullanımında dünya ile entegre bir bakış açısını hayata geçirmek ve bisiklet sporu için gereken güçlü siyasi desteği sağlamak öncelikli hedeflerimiz. Federasyon olarak yetenekli sporcuları ülkemize kazandırmak, olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda çok daha iyi dereceler elde etmek de elbette bu önceliklerden biri. Türkiye Bisiklet Federasyonu 3 Kasım 2021'de yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 155 kez milli formayla uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden ve bu sporumuzla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan biri olarak, ben de başkanlığa adaylığımı kamuoyuna açıklıyorum. Doğru bir planla, kolektif bir akılla, birlik ve beraberlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Onun için 'Birlikte biz daha güçlü, yol daha güzel' diyoruz."