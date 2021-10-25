Muhammet Berat Alphan, Bisiklet Federasyonu başkanlığına aday

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Taksi bilmecesi devam ediyor Rakamlar inanılacak gibi değil Taksi bilmecesi devam ediyor! 'Rakamlar inanılacak gibi değil'#Sarı Taksi
10 büyükelçi tepkisi: Türkiyede iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale10 büyükelçi tepkisi: Türkiye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale#Mustafa Şentop
Dünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdularDünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdular!#Alex Quiñónez
ABden flaş koronavirüs ilacı açıklamasıAB'den flaş koronavirüs ilacı açıklaması #Koronavirüs
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
TFFde kritik MHK zirvesi başladı Yeni başkan...TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Yeni başkan...#Mhk
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Muhammet Berat Alphan, Bisiklet Federasyonu başkanlığına aday

#Bisiklet#Muhammet Berat Alphan#Bisiklet Federasyonu
Muhammet Berat Alphan, Bisiklet Federasyonu başkanlığına aday

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Muhammet Berat Alphan, 3 Kasım'da yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Alphan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bisiklet ulaşım, sağlık, turizm, spor ve eğlence ile bütünleşik düşünülen bir spordur. Ölçekler büyümüş, nitelikler artmış, beklentiler çok ileri seviyeye ulaşmıştır. Bu yüzden, şimdi çok daha büyük düşünme, yeni vizyonları hayata geçirme, yeni bir heyecanla işe koyulma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1923 yılında kurulduğunu hatırlatan Alphan, "2023 senesinde Cumhuriyetimizin ve camiamızın 100. yılını kutlarken, bir asırlık bu güzel yolculuğu daha güzel noktalara taşımak adına terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Biz, yeni bir atılım zamanının geldiğine inanıyoruz. Biz, bu alanda Türkiye'yi daha iyi bir konuma taşımak istiyoruz. Ekibimizle birlikte uzun bir hazırlık dönemi sonunda, bisiklet sporumuzun tüm sorunlarını masaya yatırdık ve bunları nasıl çözebileceğimize ilişkin projeler geliştirdik." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerini anlatan Muhammet Berat Alphan, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Yakın dönemde Türkiye'de bisiklet kullanımını en az yüzde 100 artırmak, bisiklet kullanıcılarının güvenli sürüş yapması için gereken şartları oluşturmak, bisiklet turizmini büyütmek, bisiklet kullanımında dünya ile entegre bir bakış açısını hayata geçirmek ve bisiklet sporu için gereken güçlü siyasi desteği sağlamak öncelikli hedeflerimiz. Federasyon olarak yetenekli sporcuları ülkemize kazandırmak, olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda çok daha iyi dereceler elde etmek de elbette bu önceliklerden biri. Türkiye Bisiklet Federasyonu 3 Kasım 2021'de yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 155 kez milli formayla uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden ve bu sporumuzla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan biri olarak, ben de başkanlığa adaylığımı kamuoyuna açıklıyorum. Doğru bir planla, kolektif bir akılla, birlik ve beraberlikle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Onun için 'Birlikte biz daha güçlü, yol daha güzel' diyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bisiklet#Muhammet Berat Alphan#Bisiklet Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!