Muhammet Ali Metoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hakkında bilgiler

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Hakemlik kariyerine çeşitli alt liglerde başlayan Muhammet Ali Metoğlu, 2024 yılında Süper Lig'e yükselmiştir. Muhammet Ali Metoğlu, hem hakemlik hem de eğitimcilik kariyerini birlikte yürütmektedir. Peki, Muhammet Ali Metoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MUHAMMET ALİ METOĞLU KİMDİR?

Muhammet Ali Metoğlu, Rize doğumludur. 1989 yılında dünyaya gelen Metoğlu, futbol hakemliğine genç yaşlarda adım atmıştır. Kariyerinin başında alt liglerde görev almış, gösterdiği gösterdiği performansla Süper Lig seviyesine yükselmeye hak kazanmıştır. Süper Lig'deki ilk görevini 2024 yılında Hatayspor ve Pendikspor arasındaki maçta üstlenmiştir. Hakemlik kariyerinin yanı sıra, asıl mesleği öğretmenlik olan Metoğlu, Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir ortaokulda müdür olarak da görev yapmaktadır​

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MUHAMMET ALİ METOĞLU'NUN KARİYERİ

Muhammet Ali Metoğlu, uzun yıllar boyunca çeşitli alt liglerde hakem olarak görev yapmıştır. 2024 yılında Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin en üst futbol liginde de görev almaya başlamıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda birçok önemli maçta hakemlik yapmıştır. Ayrıca 2024'te Galatasaray – Konyaspor maçında da 4. hakem olarak görev almıştır.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, maçın ardından orta hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki göstermişti. Kırmızı siyahlıların açıklamasında, "Bugün taraflı tarafsız herkesin kulübümüz aleyhine çaldığı düdüklerle eleştirdiği “hakem” Muhammet Ali Metoğlu’nun 26 günde ikinci kez maçımıza atanmasını anlayamıyoruz!" ifadeleri yer almıştı.