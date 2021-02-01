Muhammed Şengezer, Adana Demirspor'da!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.

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