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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Muhammed Şengezer, Adana Demirspor'da!

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Muhammed Şengezer, Adana Demirspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.

 

Muhammed Şengezer, Adana Demirsporda

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