Muhammed Gümüşkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Muhammed Gümüşkaya kimdir sorusu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Helsinki maçında gösterdiği performansın ardından Antalyaspor maçı ile yeniden gündeme gelen Muhammed Gümüşkaya, 2020-2021 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralanmıştı. Orta saha mevkiinde forma giyen 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe alt yapısında yetişti.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya UEFA Avrupa Ligi play-off turu HJK Helsinki maçına damga vurdu. Performansıyla taraftarları mest eden genç oyuncu 65'nci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Helsinki karşısında kariyerinde ilkleri yaşayan Muhammed Gümüşkaya, 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmıştı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Muhammed Gümüşkaya 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Kağıthane'de doğdu. Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen oyuncu 26 Haziran 2020 tarihinde sarı lacivertli kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Türkiye U-15, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 Milli Takım geçmişi olan Gümüşkaya, 1,77 m boyunda. 2020-2021'de Boluspor'a kiralandı.